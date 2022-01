ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক’ৰণাৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increasing in Assam) ৷ অসমত শুকুৰবাৰে 41,134 গৰাকী লোকৰ ক’ভিড পৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰে 2,861 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰে ক’ভিডৰ অৱস্থিতি ৷ বৰ্তমান পজিটিভ কেচৰ হাৰ হৈছে 6.96% ৷

বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম (Construction of Jorhat Majuli bridge) ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে মাজুলীৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট জিলাৰ হাতীশালটো দলং নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰাংশকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী আদি মজুত কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে দলঙৰ কাম ।

আৰম্ভ হ'ল কীৰ্তিকমল এনকাউণ্টাৰৰ উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ তদন্তৰ শুনানি(Hearing of Nagaon encounter)। প্ৰায় তিনিঘণ্টা সময় জেৰা কৰা হ’ল নগাঁও আৰক্ষীক । সাক্ষ্যদান কৰিলে কীৰ্তিকমল বৰাৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদর্শীয়ে ।

পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ হ'ব ই ভি এম । অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক নিদৰ্শনাৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ (EVM machines will be used in municipal elections) ৷

‘‘প্ৰশাসনিক তদন্তৰ ওপৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্বাস নাই । প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত সদায় চৰকাৰৰ পক্ষত থাকে । কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰলৈকে আছুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আহিছে ৷ তথাপি আছু আছু হৈয়েই থাকিব ৷’’ আৰু কি কি ক’লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ?

সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণিৰ প্ৰাকক্ষণত জনতা ভৱনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী সকলৰ সৈতে কলাক্ষেত্রত মত-বিনিময় অনুষ্ঠান। ১ ফেব্রুৱাৰীৰ অসমত আৰম্ভ হ’ব সদ্ভাৱনা প্রকল্প।

28 জানুৱাৰীৰ দিনটো আহিলেই মনলৈ আহে শোণিতপুৰত সংঘটিত হোৱা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ (Militant attack in Sonitpur)ত পৰি ৰোৱা এজন জোৱানৰ নিথৰ দেহৰ কথা ৷

শুকুৰবাৰে ভাৰত আৰু ফিলিপাইনচৰ মাজত প্ৰায় ৩৭৫ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰৰ এক চুক্তি সম্পন্ন হয় (India and Philippines signed the USD 375 million deal) ৷ ফিলিপাইনচৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ডেলফিন লৰেঞ্জানা (Defence Minister of the Philippines) আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত শম্ভু কুমাৰনে (Indian envoy Shambhu Kumaran) এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।

দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোভিন্দৰ কাৰ্য্যকাল চলিত বছৰৰ জুলাই মাহৰ ২৪ তাৰিখে অন্ত পৰিব (President Ram Nath Kovinds term end) আৰু ইয়াৰ পাছতেই আগষ্ট মাহৰ ১০ তাৰিখে শেষ হ’ব উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকয়া নাইডুৰ কাৰ্য্যকাল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে এইবাৰ এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীকহে, বিশেষকৈ তামিলনাডু বা দক্ষিণৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ পৰা এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীহে দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিস্থিত হোৱাটো বিচাৰিছে ।

সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ প্ৰডাকচন হাউচে অফিচিয়েল ইন্ষ্টাগ্ৰাম পেজত ঘোষণা কৰিলে গংগুবাই কাথিয়াৱাড়ী ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন (Release Date of Gangubai Kathiawadi) ৷ আলিয়া ভাট অভিনীত ছবিখন 25 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ছবিগৃহলৈ আহিব ৷