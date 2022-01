আজি শিল্পী দিৱস ৷ অসমীয়া সমাজ জীৱনত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 71 তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী (Death anniversary of Jyoti Prashad Agawala ) ৷ মাত্ৰ 48 বছৰ বয়সত 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৷

চিৰাঙৰ ডাংতলত তিনি দিনীয়া ভোগালী উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োই । আৰক্ষী থানাত থকা দালালক অসম চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কেৱল থানা নহয় সকলো প্ৰকাৰৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দালাল মুক্ত অসম তথা দুৰ্নীতি মুক্ত অসম গঢ়াৰ পোষকতা কৰে বিটিচি প্ৰধান গৰাকীয়ে (Pramod Boro on arrest of illegal brokers) ।

বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ অমিয় ভূঞাই এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক ফোনযোগে দিয়া ভাবুকি আৰু এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই বিধায়ক ভূঞাক দিয়া নীতিশিক্ষাৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল (Amiya Kumar Bhuyan viral phone call) হোৱাৰ পিছতেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta on MLA's viral phone call contorversy) ৷

এতিয়াৰে পৰা ক’ভিডৰ দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা লোকেহে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত প্ৰৱেশ (Assam state Zoo is open only for fully vaccinated people) কৰিব পাৰিব ৷ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা বলৱৎ কৰা হৈছে এই নিয়ম ৷

থানাত এজাহাৰ লিখি ধন ঘটা একাংশ লোকক দেওবাৰে আটক কৰে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে (Brokers of police station arrested) ৷

ক’ভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক ৰে’লমন্ত্ৰী ৰাজেন গোঁহাই ৷ দেওবাৰে ক’ভিড পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পিছতে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকজন কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা যায় (Rajen Gohain tested covid positive) ৷

হঠাৎ ভাঙি চূৰমাৰ হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা অঞ্চলৰ 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এখন দলং(Bridge broken in Sivasagar) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা পৰিদৰ্শন কৰে ৷ বটদ্ৰৱা থানৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি মাংগলিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় কোবাইকাটা সত্ৰত ৷ সত্ৰখনত এক নতুনত্ব প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma visit Kubaikata Satra) ৷

তীৰ্থনগৰী হিচাপে জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিব গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা । কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Himanta visits Batadraba) ৷ এজাহাৰ লিখাৰ নামত দালালি কৰাৰ অভিযোগত এনিশাত ২৪২ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কতো মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ (CM Himanta reacts on arrest of illegal brokers) ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বিৰূদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাৰোডত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সহ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Drugs peddler arrested) ৷