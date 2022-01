ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (covid positive cases rapidly increasing in assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3390 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.87 শতাংশ ৷

বঢ়মপুৰত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta in Barhampur) ৷ নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনীলৈ ১০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ’ব লগীয়া দুই লেনযুক্ত পথটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে চকৰি গাঁৱৰ এখন দলং উদ্বোধন কৰে (CM Himanta inaugurates new bridge in Barhampur) ।

বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বেই হিমন্তৰ প্রশংসাত পঞ্চমুখ ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস (MLA Sashikanta Das praises CM Himanta) । এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত শৰ্মাৰ সৈতে গোপনে সম্পৰ্ক ৰখা বুলিও বিস্ফোৰক অভিযোগ আনে বিধায়ক দাসে ।

কেবাটাও কাৰ্য্যসূচী হাতত লৈ শনিবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হঠাৎ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে(CM Himanta Bishwa Sarma angry) ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা (স্বাধীন) ৰ সৈতে আলোচনাৰ এক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে চলাই অহা প্ৰচেষ্টাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী পৰেশ বৰুৱা (ULFA chief Paresh Baruah on peace process)।

ডিমা হাছাও জিলাত অসম ৰাইফলছৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবী বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ । ক’ভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ বাবেই এই দাবী ছাত্ৰ সংগঠন কেইটাৰ ৷

নগাঁও চহৰে লাভ কৰিছে আন এক নতুন ৰূপ । চহৰখনৰ মাজমজিয়াত মুকলি কৰা হ’ল অমৃত কানন উদ্যান । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা দলংখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শুভ উদ্বোধন কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Inauguratin of Nagaon Haibargaon bridge in Nagaon)।

ৰাজ্যজুৰি মাটিৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ (Hike in land prices in Assam)৷ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশীয়ে অলপতে এখন চৰকাৰী জাননী জাৰি কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক জনেলভিত্তিক মাটিৰ চৰকাৰী মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পিছতে মাটিৰ চৰকাৰী মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজহুৱা শুনানি সোমবাৰে অন্ত পৰে ।

পত্নী আৰু পুত্ৰৰ দেহত ক'ভিড-১৯ পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছতে এইবাৰ অখিল গগৈৰ দেহত ধৰা পৰে ক'ভিডৰ উপস্থিতি (Akhil Gogoi and family members tested Covid positive) । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট দি অখিল গগৈয়ে এই বিষয়ে জনায়।

ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন গোচৰ ৷ ৰাজ্যত সুশাসনৰ কথা কৈ থকা বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ সময়তে ৰাজ্যিক আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগত (Increasing public complaints on various counts were received against police personnel) আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক গোচৰ ৰুজু হৈছে ৷