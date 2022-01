উৰুকাৰ নিশা সান্ধ্য আইন কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে (Relaxation of curfew in Uruka night) ৷ SOP ৰ বিৰোধিতা কৰা সকলক অসম বিৰোধী, অসমীয়া বিৰোধী আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ সম্পৰ্কত উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিস্তৃত শপতনামা দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে (Gauhati HC asked detailed affidavit on fake encounters) ।

বিজেপি চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক (কা) লৈ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সৰৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী ৷ বিভিন্ন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তথা পুনৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিব পাৰে বুলি বিজেপি চৰকাৰে 'কা' বলৱৎ কৰাৰ বিষয়টো পিছুৱাই আছে বুলিও মত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (APCC on BJP government delaying implementation of CAA) ৷

কাৰ্বি শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন কেপিএলটি (আৰ)ৰ সদস্যৰ কল্যাণাৰ্থে সোমবাৰে ডিফুত 'আবাৰিম কেৰিএলটি(আৰ)চিংৰি আচন' নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন গঠন কৰা হ’ল ( Karbi peace accord ) ৷ এই সংগঠনটোৰ সবিশেষ জানো আহক ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা আৰু আন সহযোগীকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ পৰা সমদল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব (APCC will protest in Assam against CM family land scam)।

গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত উপস্থিত অসম চৰকাৰ সত্ৰৰ বেদখলকৃত ভূমি জৰীপ সমিতি (Land encrochment at Batadrava Satra) । বটদ্ৰৱা থানৰ সভাকক্ষত সত্ৰৰ এলেকাধীন ভূমিৰ বেদখলৰ বিষয়ে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰমুখ্যে পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এটি বিশেষ অঞ্চল ৷ গছ-গছনি, চাহ বাগিচা, জলাশয়েৰে সমৃদ্ধ এটা পৰিৱেশ ৷ আছে পৰ্যটনৰ এক প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা (Moujuli flowing irrigation scheme) ৷ পৰ্যটনৰ প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰপূৰ হোৱাৰ স্বতেও আজিও বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ পৰা ৷

NIAৰ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিলে জীৱন মৰাণৰ জামিন । আৰক্ষীয়ে সময় মতে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰাত আদালতে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে (ULFA leader Jiban Moran granted bail)। জীৱন মৰাণক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ২০১৯ চনতে পঞ্জীভুক্ত হৈ থকা এটা গোচৰত ২০২১ চনৰ ৩০ এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

মঙলবাৰে প্ৰাক্তন আলফা (স্বা) সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ প্ৰথমখন সংবাদমেল মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় (Surrendered militants of Ulfa) । সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকলে আলফা (স্বা) আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সংঘাত শীঘ্ৰেই আলোচনাৰ মাজেৰে নিৰ্মূল কৰাৰ লগতে আন বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰে (Peace talk of Ulfa and Government) ৷

ভাৰতত স্বাস্থ্যসেৱাৰ কৰ্মী, ক'ভিড যোদ্ধা, ৬০ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকক ক'ভিডৰ বুষ্টাৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে (Precaution dose campaign start in India)। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কেৱল সোমবাৰৰ দিনটোতে ৯ লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে বুষ্টাৰ পালি । বুষ্টাৰ পালি গ্ৰহণ কৰাসকলক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।