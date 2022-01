সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ক’ভিড-19 দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি (Covid 19 cases increase in Assam) পাবলৈ ধৰিছে ৷ বিশেষকৈ মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Guwahati city becomes Covid hotspot) ভয়াৱহ ৰূপত বাঢ়ি আছে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত নতুনকৈ ২,১৯৮ গৰাকী লোক ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইয়াৰে ৭৬০ গৰাকী লোক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৷

ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া চিকাৰ হৈছে ক’ভিডৰ (Several Assam police official tests for covid positive) ৷ ডি জি পি-এছ পি আদি কেইবাজনো বিষয়া ক’ভিডৰ গ্ৰাসত ৷

ক’ভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ কঁকালত টঙালী বান্ধিছে অসমীয়াই (People in Assam preparing for Bhogali Bihu)৷ গাঁৱে-ভূঞে এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোগালীৰ প্ৰস্তুতিক লৈ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...

এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী হৈ পৰিছে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে আদৰ্শ ৷ আৰ্থিক দৈন্যতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অদম্য সাহস আৰু ইচ্ছাশক্তিৰ জৰিয়তে বিচাৰি লৈছে স্বাৱলম্বনৰ বাট ৷

হঠাৎ চৰ্চাত সোণাৰিৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (Government school of sonari in limelight) ৷ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে বিদ্যালয়খন ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আইজিপি ভায়লেট বৰুৱায়ো অধ্যয়ন কৰিছিল বিদ্যালয়খনত ৷

এইবাৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নকল কৰি হাতে-লোটে ধৰা পৰিল এটা দালাল । ভুৱা প্ৰেছক্ৰিপশ্যনেৰে গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা ঔষধ সংগ্ৰহ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে কৰায়ত্ব হয় দালালটো (Forgery of prescription in GMCH) ৷

নৈশ সান্ধ্য আইনৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত চলিছে চুৰি কাণ্ড । ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত পুৱতি নিশা প্ৰায় ২ মান বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। চাবুৱাৰ এম এইচ তিনিআলিত থকা এ টি এমত বিতু ভূমিজ নামৰ চোৰটোৱে মুখত কাপোৰ বান্ধি হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰি লুটপাত(ATM thief at Chabua) চলাই থকা সময়তে আৰক্ষীয়ে দুই জাঁই গুলীচালনা কৰে (police shot ATM thief in Chabua) |

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱতা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল (Assam CM against gambling in state) ৷ ইয়াৰ পিছতে, এইবাৰ আৰম্ভ অসম আৰক্ষীৰ জুৱা বিৰোধী অভিযান ৷ ধুবুৰী জিলাত মুঠ ২২টা জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ (Dhuburi police arrests gamblers) ।

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা (Pre Poll violence in Manipur) ৷ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক এই ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে দুজনকৈ লোকে ৷

সোমবাৰে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেলৰ ৷ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সাংসদগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুকেইটা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা (Ajit Kumar Bhuyan against BJP govt)ৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ সম্পৰ্কতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে (Land grabbing allegation against CM family)৷