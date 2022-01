চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কে বনভোজ খাই থকা সময়ত বিহুক লৈ ক'ভিড এচ অ’ পি দিয়াতো হাস্যকৰ আখ্যা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ (Lurin Jyoti gogoi reacting on SOP in Uruka) ৷ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি কৰাৰো অভিযোগ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৷

নলবাৰীত SOP সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই (Papon on new covid SOP in Assam)? নতুন বছৰত কি নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে পাপনে সেয়াও জনালে সংবাদ মাধ্যমক ৷

ঠেঙ্গাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ (Thengal Kachari Autonomous Council election) বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজা পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰি তুলিছে(congress preparation for Thengal Kachari Autonomous Council election) ৷ দেওবাৰে তিতাবৰৰ মাধপুৰ সমষ্টিত ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'লে কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে(Congress MP Gaurav Gogoi's Election Campaign) ।

আলফা স্বাধীনত সন্দেহজনক যোগদানৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীৰ চাউনি এৰি জংঘলৰ দিশে ধাৱমান আৰক্ষীৰ দুগৰাকীকৈ জোৱান (Assam police personal joined ULFA I) ৷ যুৱতী, কিশোৰৰ লগতে আৰক্ষীৰ জোৱানৰ আলফাত যোগদানৰ খবৰক লৈ উদ্বিগ্ন বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ ৷ অসম পুনৰ অশান্ত হৈ পৰাৰ শংকাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ বৰপেটাৰ বিধায়ক গৰাকীৰ ৷

12 দিনৰ অন্তত সামৰণি পৰিল অসম গ্ৰন্থমেলা (Concludes of Assam Book Fair 2021) ৷ ৫ কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰীৰে ইতিহাস ৰচিলে অসম গ্ৰন্থমেলাই ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ক'ভিডৰ ভয়াৱহতা (COVID in Dibrugarh university campus) ৷ মাইক্ৰ' কন্টেইনমেন্ট জ'ন কৰা হ’ল কেইবাখনো ছাত্ৰী নিৱাস ৷ বাতিল কৰা হ’ল স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচন ৷

ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ দেশত টীকাকৰণ অভিযান অব্যাহত আছে (Vaccination drive in India)। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত এতিয়াও ১৭.৭৪ কোটিতকৈ অধিক অব্যৱহৃত ক'ভিড প্ৰতিষেধকৰ পালি মজুত আছে । ১৫৫.৯৫ কোটিৰো অধিক প্ৰতিষেধকৰ পালি ৰাজ্যসমূহলৈ যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।

উৰুকাৰ দিনটোত সান্ধ্য আইনৰ সময়ৰ সাল-সলনি কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ (Uzanbazar Fishmongers asking for relaxation on curfew) ৷ উৰুকাৰ বজাৰলৈ অহা আঁৰি বা চিতলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছটো মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ হিচাপে দিব উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাই (Uzanbazar Fishmonger's uruka gift to CM Himanta) ।

কলগাছিয়াৰ শওপুৰত জাল নোট সহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ (Fake currency trader arrested in Kalgasia) ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ইন্তাজ আলী নামৰ যুৱকৰ পৰা মুঠ ২ লাখ ৭৬ হাজাৰ টকাৰ জাল নোট উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ ৷

শনিবাৰে নিশা নগাঁৱৰ আউনীআটিত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । আউনীআটিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে চোৰাং ভাৱে গৰু সৰবৰাহ কৰা এখন ট্ৰাক জব্দ কৰে ৷ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে 28 টা চোৰাং ভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু ৷ স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে HR-55Q-7358 আৰু এই বাহনখন ৰূপহীহাটৰ পৰা যোৰাবাট অভিমুখে গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে (Cattle smuggling vehicle seized at Auniati) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এখ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিত ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জব্দকৃত বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক ৷