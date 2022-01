নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা আহ্বানক প্ৰশংসনীয় আৰু দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে পৰিপুষ্ট আখ্যা দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (Bhabesh Kalita supports CM for withdrawal PSO) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যত আস্থা আৰু নিৰাপত্তাৰ এক নতুন পৰিৱেশ গঢ়িছে, এই মন্তব্য দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (Bhabesh Kalita on withdrawal PSO) ৷

অসম গ্ৰন্থমেলাত উপস্থিত হ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে অচিৰেই প্ৰকাশ পাব 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী' (Assam CM to publish his diary as book) ৷

সাংবিধানিক পদবী সমূহৰ বাহিৰে বাকী সকলে PSO ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত অসম কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ (Assam cabinet decision on PSO ) পিছত সকলো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে (Home department asks SPs to list of PSO users) । সবিশেষ জানো আহক ৷

নিমাতীঘাটৰ ফেৰী দুর্ঘটনাত (Nimatighat ferry tragedy) প্রাণ হেৰুওৱা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্র প্রদান ৷ এজনৰ পৰিয়ালক মৃতকৰ অৱসৰৰ বয়সলৈকে সম্পূর্ণ দৰমহা প্ৰদানৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

আয়ুষৰ ‘আয়ুৰক্ষা' কিটে ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰিব (Ayu rakhya kits helps immunity boosting) । আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধপাতি যোগান ধৰি আহিছে । ক’ভিড-১৯ৰ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাত প্ৰাচীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা আয়ুষে যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে ৷

ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান ক্ৰয়ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিশেষ পদক্ষেপৰ অগ্ৰগতিৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশ লয় (Procurement of paddy in the Assam) ৷ এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা তথা কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলক কেতবোৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷

অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷ শনিবাৰে ৪৪ টা বিভিন্ন নিগম-নিকায়ৰ উপাধ্যক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান (Vice chairmen and Director appointed in various public sector units) ৷ কোন কোন বিভাগত কাক প্ৰদান কৰা হৈছে সমস্ত দায়িত্ব ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

গোৱা, পঞ্জাৱ, মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী শনিবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে (Election Commission announces dates for assembly polls) । জানো আহক, কি কি নিয়ম ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷

চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন SOP ৰ বিৰুদ্ধে সৰব জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘ (Farmers organization reacts on new SOP of Assam government)। মাঘ বিহুৰ SOP বাতিল নকৰিলে আদালতৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘ (Farmers organization on Magh Bihu SOP) ৷ চৰকাৰে নিজৰ সংস্কৃতিক দলিয়াই বহিৰাগতক ৰঙাদলিচা পাৰিবলৈ উঠিপৰি লগাৰ অভিযোগ সংঘৰ । ৰটেচন পদ্ধতিৰে হলেও নতুন SOP পুনৰীক্ষণ কৰি বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান ৷

কেইবাটাও অধ্যয়নে অ’মিক্ৰণক কম আক্ৰামণাত্মক হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তথাপিও কিন্তু অতি সহজেই সংক্ৰমিত এই ৰোগ দীৰ্ঘম্যাদী ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ কাৰক ন’হব বুলি কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নাই ৷ বিশেষজ্ঞসকলে নিজেই এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৷