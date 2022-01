শুকুৰবাৰে অসমত জাৰি কৰা হ’ল নতুন SOP (New SOP in Assam) ৷ কি কি আছে চৰকাৰী এই নতুন SOP ত ? কি নিয়ম বাহাল থাকিব বা কি নিয়ম কঠোৰ কৰা হৈছে ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

ক’ভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সময়ত অসমত প্ৰতিদিনে সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে (Covid infection in Assam) ৷ কেৱল ক’ভিডেই নহয়, ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমত অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যাও তুংগত উঠিব ৷ সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ সময়সূচী (Assam HSLC exam 2022)। ১৫ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সামৰণি পৰিব ৩১মাৰ্চত ৷

দুৱাৰডলিত ৰৈ থকা ভোগালী বিহুক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ পুনৰ গা কৰি উঠিছে কাল কৰ’ণা ৷ তাৰ মাজতে ক’ৰণাৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট অ’মিক্ৰণে কেউফালে সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ ৷ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰিলে নতুন SOP (New SOP in Assam) ৷ এই নতুন এছ অ’ পিয়ে ভোগালীৰ আনন্দত পেলাব নিশ্চিত প্ৰভাৱ ৷

'মোৰ দেশৰ কবিতা’ ৰে মুখৰিত অসম গ্ৰন্থমেলা (Poet Conference at Assam Book Fair Guwahati) ৷ আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰে সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে গ্ৰন্থমেলাত অনুষ্ঠিত হয় কবি সন্মিলন ৷ বিপৰীতে আন প্ৰকাশনৰ গ্ৰন্থ নিজৰ নামত ছপাই বিক্ৰী কৰা কলকতাৰ বিপণীত লাগিল তলা ৷

নিজস্ব ৰাজহ সংগ্ৰহত গুৰুত্ব দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত সংগ্রহ কৰিছে অভিলেখ সংখ্যক আবকাৰী ৰাজহ (Exise revenue touches record number In Assam) । ডিচেম্বৰ মাহত সর্বাধিক ২০১.১২ কোটি টকা আবকাৰী ৰাজহ সংগ্রহ হৈছে । ১০ ডিচেম্বৰৰ পৰা সুৰাৰ মূল্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । দাম বৃদ্ধিয়েও ৰাজহ বৃদ্ধিত অৰিহণা যােগাইছে ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে বৰপেটা চহৰ উন্নয়নৰ বাবে আৱন্টন দিছিল ১০০ কোটি টকা (Sonwal governments allotment of 100 crore to Barpeta) ৷ কিন্তু, এই ধনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত কোনো উত্তৰ নাপাই এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰিছে উত্তৰ (AASU on 100 crore allotment to Barpeta) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

এন ডি ডি বি আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ (MOU signed between NDDB and Assam Government )। দৈনিক ১০ লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ দুগ্ধ উৎপাদকসকলৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান । চুক্তি অনুসৰি এনডিডিবি আৰু অসম চৰকাৰে ২ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়ােগেৰে এটা যুটীয়া কোম্পানী স্থাপন কৰিব।

মাজুলীৰ মহৰিচুক গাঁৱত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ আতংকই দেখা দিছে (African Swine Fever Panic in Majuli) ৷ ছোৱাইন ফিভাৰৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু গাহৰি ৷ ইয়াৰ পিছতেই মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে মহৰিচুক গাঁৱক কন্টেইনমেন্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৷

ক'ভিডত আক্ৰান্ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (Pijush Hazarika tested Covid positive) ৷ মন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান হোম আইছ’লেচনত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷