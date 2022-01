ক’ভিড পৰিস্থিতি সামকটাৰ পিছত যেতিয়া শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ খুলি দিয়া হ’ল লগে লগে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহত আৰম্ভ হ’ল ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী যুদ্ধ (Student body election in Assam) ৷ কিন্তু, ছাত্ৰ একতা সভাৰ এই নিৰ্বাচনী যুদ্ধ যেন এতিয়া কেৱল আদৰ্শ ৰক্ষাৰ যুদ্ধ অথবা শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনৰ যুদ্ধ হৈয়ে থকা নাই, ক্ষমতা লাভৰ যুদ্ধতহে পৰিণত হৈছে সেয়া বিগত সময়ৰ কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেদি স্পষ্ট হৈ পৰিছে ( Controversy over student body election in Assam) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

নীল অভি, হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি আৰু এজনৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ নগাঁও আদালতৰ (Hearing of Abhi Neel mob lynching case) । ৬৭ জনৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন নগাঁও আদালতৰ ।

আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বিতীয়খন সন্মিলনত অংশ লৈ অভিভূত হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ৷ এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনায় মন্ত্ৰী তেলীয়ে । লগতে তেওঁ কয় যে, 22 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক জীৱন এনে মুখ্যমন্ত্ৰী আগতে দেখা নাই ৷ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কয়, অসমত এতিয়া চৰাইৰ মাতত ৰাতিপুৱাই ৷ এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল আৰক্ষীৰ বাবে । সেয়ে সকলো আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৷

ক’ভিড-19এ পুনৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত (Covid cases increasing in Assam) ৷ যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ । মঙলবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ৪৭৫গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কৰ'ণাৰ উপস্থিতি ।

আগৰতলাত এমবিবি বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল (New terminal of MBB airport in Agartala ) ভৱন উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্দিয়াই ৷ নতুন টাৰ্মিনেলটোৱে উত্তৰ-পূৱৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি দাবী কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিন্দিয়াই ৷

শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাব মাটিৰ দাম (Land price hike in Assam) ৷ ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগে বিভিন্ন জিলাৰ মাটিৰ দাম নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি এক খচৰা প্ৰস্তাৱ যুগুত কৰিছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ৫০ ৰ পৰা ৩০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব মাটিৰ দাম । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে মংগলবাৰে শুভাৰম্ভণি কৰিলে ১০০ দিনীয়া পঠন অভিযানৰ (Education minister Ranoj Pegu launches 100 day reading campaign)। প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰসকলৰ মাজত এপ্ৰিল মাহলৈকে চলিব এই পঠন অভিযান । কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই অভিযানৰ ।

ড্ৰাগছৰ বিৰূদ্ধে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান (Anti drugs mission at Rangia) ৷ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰেকিব আলী ওৰফে ফহিজৰ বাসগৃহত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ সময়তে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় মাফিয়াটো ৷

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi praised Tripura CM ) ৷ জানো আহক কিয় মোদীৰ মুখত এই প্ৰশংসা ৷

দীপেন বৰুৱাৰ গীতৰ তালে তালে বনভোজ থলীত নৃত্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে (Kiren Rijiju dances to old Assamese tunes)৷ এইখনি গাঁও বুকুৰ আপোন শীৰ্ষক গীতটো বনভোজ থলীত উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ অৰুণাচলৰ এটি মনোমোহা স্থানত চুবুৰীয়াৰ সৈতে বনভোজ খাই স্ফূৰ্তি কৰিলে মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে ৷ তাতেই অসমীয়া গীতৰ লহৰত নৃত্য কৰা দেখা গ’ল মন্ত্ৰীগৰাকীক (Kiren Rijiju enjoyes Assamese song) ৷ নিজৰ ফেচবুক পেজত এই ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি অসমীয়াতে গীতৰ শিৰোনাম লিখিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷