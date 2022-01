নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো এখন ৰাজ্যলৈ ৰাজনৈতিক নেতা-পালিনেতাৰ সোঁত বোৱাতো যেন নিত্য নৈমিত্তিক পৰিঘটনা ৷ মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Modi to visit Tripura on 4th January) ৷ ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যখন পৰিভ্ৰমণ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে (Abhishek Banerjee's Tripura visit) ৷

মঙলবাৰে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ দুখন ৰাজ্য ক্ৰমে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব লগীয়া এই দুয়োখন ৰাজ্যত প্ৰায় 5000 কোটি টকীয়া কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷

আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত (SP's conference in Dibdrugarh) আৰক্ষীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, অসমত কোনো ব্যক্তিৰ বাবে ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব (Himanta Biswa Sarma on PSO) ৷ ৰাজ্যৰ ৩৪ খন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াসহ 94 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত ৷

সোমবাৰে সন্ধিয়া ৬.৩০ বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ ৯০ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম পালি ক'ভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে(Covid vaccination drive for teenager of Assam starts today) । এই সকলো শিক্ষাৰ্থীকে Covaccine প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযান অব্যাহত থাকিব অহা ৯ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত ।

ছিপাঝাৰৰ শ’লপাম গাঁৱত বাঘৰ আতংক (Leopard menace at Shipajhar)৷ গাঁওখনৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখনৰ ভিতৰত অৱস্থান এটা নাহৰফুটুকী বাঘৰ ৷ সন্ধিয়া ব্ৰইলাৰক দানা দিবলৈ আহি বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰে ফাৰ্মৰ গৰাকীয়ে ৷ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত উপস্থিত হোৱা নাই ৷ গাঁওবাসীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি ৷

ক'ভিড-19ৰ পিছত দেশত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে অ’মিক্ৰণ ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস । দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত লোক চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত সোমবাৰে দুলীয়াজানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অ’মিক্ৰণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, যিহেতু গুৱাহাটী, কলিকতা, দিল্লী, মুম্বাইৰ মাজত ৰেল আৰু বিমানৰ দ্বাৰা সঘন যোগাযোগ আছে, গতিকে অসমত অমিক্ৰণ নহ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি । অসমত অ’মিক্ৰণ হ'ব বুলি সকলোৱেই সাজু হোৱাৰ বাবে ক'ভিড ভেকচিন সকলোকে লবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে তেওঁ কয়, তিনিদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে চৰকাৰে অমিক্ৰণৰ সকলো দিশ পৰ্যৱেক্ষণ কৰি আছে । অ’মিক্ৰণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু (Himanta Biswa Sarma on Omicron) । অ’মিক্ৰণ আৰম্ভ হ'লে চৰকাৰে নতুন SOP দিব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।

অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হয় এখন বৈঠক (Discussion of Assam Meghalaya border issue) ৷ বৈঠকত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৷ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা সমিতিৰ চৰজমিন তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হয় বৈঠকখনত (An exchange of reports of Regional Committees) ।

দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী অধীক্ষক সকলৰ সন্মিলনৰ দিনাই আছুৰ অনশন (AASU protest in Dibrugarh)। ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰু কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কিছু ছাত্ৰৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল (Clash in Dibru college election)। ইয়াৰ পাচতে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে আছু কৰ্মীৰ ওপৰত কৰা বৰ্বৰ অত্যাচাৰৰ ন্যায় আৰু আটকাধীন আছু কৰ্মীক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীত আছুৱে গ্ৰহণ কৰিছে ৩০ ঘন্টীয়া অনশন দৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (AASU hunger strike in Dibrugarh)। শ্বেতাংক মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা নোলোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহয় বুলি সকিয়াই দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ।

দুলীয়াজানত শুভাৰম্ভ হ’ল ১৫ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীক ক'ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া (Covid vaccination for teens starts today)। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিলে এই কাৰ্যসূচীৰ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ বিৰূদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰাজ্যজুৰি ৰূপায়ণ কৰিব আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৷ সোমবাৰে এই ঘোষণা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Land grabbing allegation against CM family) ৷