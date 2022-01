শনিবাৰে কাটৰাস্থিত বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত অঘটন ৷ অত্যাধিক ভীৰৰ বাবে পদপিষ্ট (Vaishno Devi stampede) হৈ মৃত্যু 12 গৰাকী ভক্তৰ (Six dead at Mata Vaishno Devi Temple) ৷ কিন্তু কিহৰ বাবে পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হ’ল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

অনুশাসন ভংগ তথা দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক নিলম্বন কৰা(Congress expelled MLA Sashikanta Das) বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ববিতা শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে বিধায়ক শশীকান্ত দাসলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

নগাঁৱৰ অপৰাধ জগতত হাহাকাৰ ৷ বছৰটোত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সফলতা লাভ আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ (Ananda Mishra's team against crime in Nagaon) ৷ জব্দ ত্ৰিশ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ ৷ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক গুলীচালনা, মুঠ 11 টা গুলীচলনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৫৫৪ জন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷

শ্ৰীনগৰত এনকাউণ্টাৰত নিহত ৩ সন্ত্ৰাসবাদী (3 militants were killed in Srinagar encounter)। গুলীয়াগুলিত ৪ গৰাকী সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱান আহত বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই বছৰত বিভিন্ন এনকাউণ্টাৰত মুঠ ১৭১ টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে ।

নতুন বছৰত আহিব পাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে ভাল খবৰ (Good news for tea workers in New Year)। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰী ৩৫০ টকালৈ বৃদ্ধিৰ গুণা গঁথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ (Government discuss on wages of tea workers)। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় কলাক্ষেত্ৰ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । সমগ্ৰ পৰিকল্পনা এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত । বোকাখাতত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ (Minister Sanjoy Kishan in Bokakhat) ।

অসমত অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'লে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ ৰোগীৰ বাবে ৯ হাজাৰ বিচনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে । ক'ভিড ৰোগীৰ বাবে আছে ১০০০ খন আই চি ইউ বিচনা । সাজু হৈ আছে ২৬০০ খন অক্সিজেনযুক্ত বিচনা । মহামাৰীসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সাজু স্বাস্থ্য বিভাগ(Keshab Mahanta on preparation to tackle Omicron threat) । ক'ভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্ত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।

ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Thengal Kachari Autonomous council election)ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শুকুৰবাৰে আছিল অন্তিম দিন ৷ ২০ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তিতাবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ১০ টা সমষ্টিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পন্ন হয় ৷

১০ জানুৱাৰীৰ পৰা ৬০ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোক আৰু ক'ভিড যোদ্ধাসকলক ক'ভিডৰ তৃতীয় পালি অৰ্থাৎ বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰদান কৰা হ'ব (Assam govt guideline for covid booster dose)। ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব । উক্ত বয়সৰ ৰাজ্যত প্ৰায় ২০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী তথা কিশোৰ-কিশোৰী আছে । ছাত্র-ছাত্রীসকলক বিদ্যালয়তে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব ।

৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ১৫ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক'ভিড টীকাকৰণ অভিযান (Covid vaccination for students)। শুকুৰবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই (Kamrup DC Pallav Gopal Jha) জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ লগত এই সম্পৰ্কত এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰে ।

নাগালেণ্ডৰ ওটিং বস্তিৰ ঘটনা(Nagaland Army Ambush incident)ৰ তদন্তকাৰী দলটো বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হয় ৷ ২২ জনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দলটোৱা উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত ২১ পেৰা কামাণ্ডোৰ জোৱানক সোধাপোচা আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।