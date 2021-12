শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা যোৰহাট আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Encounter in Jorhat) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drug Mafia injury in police encounter) ৷ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰমেশ বাছফৰক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷

শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৷ অহা ১৫ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা (Education deparment announced date for HSLC exam)৷

চাবুৱাত নিশা ভলীবল খেলৰ মাজতে আছুৰ প্ৰতিবাদ (AASU's protest in Chabua) ৷ আছুৰ প্ৰতিবাদ দেখি খেলপথাৰৰ পৰাই বেৰিকেড পাৰ হৈ উভতিল চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা ৷

সাহিত্যিক গৌতম দৈমাৰীলৈ 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা (Gautam Daimari conferred with Sahitya Akademy Award) ৷ বড়ো ভাষাৰ কাব্যগ্ৰন্থ 'জিও গৌনাং সহ'ৰ বাবে কবিগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই বঁটা ৷

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ধুবুৰী মূল শাখাৰ মহা প্ৰৱন্ধক-কৰ্মচাৰী আৰু এটি শিশুসহ মুঠ ১৩ জনৰ দেহত ক’ভিড । সাতদিনৰ বাবে কণ্টেইনমেন জ’ন(Dhubri State Bank Declared as containment zone) ঘোষণা প্ৰশাসনৰ । চাৰিজনৰ পলাতক, নীৰৱ প্ৰশাসন-স্বাস্থ্য বিভাগ ।

মাৰ যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ভূমি বেদখলৰ প্ৰসংগ ৷ এই ভূমি কেলেংকাৰী(Land grabbing allegation against CM family)ৰ অভিযোগৰ প্ৰসংগত পুনৰ মন্তব্য প্ৰদান বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই শাসকীয় পক্ষৰ পক্ষ লৈ বিৰোধীৰ বাক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ(Allegation against speaker of Assam Assembly) ৷

ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Thengal Kachari Autonomous Council election) ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰথম দিনটোত তিতাবৰত দুগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । তিতাবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পৰিষদৰ মুঠ ১০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুটা সমষ্টিৰ বাবে পূৰ্ণেশ্বৰ শইকীয়া আৰু অনিল কছাৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰস্থিত আৱৰ্জনাস্থলী পৰিদৰ্শন বিধায়ক অখিল গগৈৰ (MLA Akhil Gogoi in Sivsagar) ৷ ৰাজসাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে শিৱসাগৰ নগৰ সেউজ কৰাৰ সংকল্প বিধায়কজনৰ ৷

নতুন বৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে সাংবাদিকৰ মত-বিনিময় অনুষ্ঠান (Interactive session in AGP office) ৷ অনুষ্ঠানত আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে দলটোৰ নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যপন্থা সদৰি কৰে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৷ নিজৰ দেহৰক্ষী এৰিবলৈ সাজু চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি লক্ষ্মীনাথ তাছা ৷ চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক এই সন্দৰ্ভত লিখিত আবেদন জনায় তাছাই ।