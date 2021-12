চি পি আইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদকমণ্ডলীৰ সদস্য তথা সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ মুখ্য উপদেষ্টা কমৰেড উপেন তালুকদাৰে সোমবাৰে গুৱাহাটীত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ তেওঁ আজীৱন কৃষক-শ্ৰমিক জনতাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ হকে যুঁজ দি আহিছিল ৷

লাহৰিজান উচ্ছেদক লৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল (MLA Aminul islam on Laharijan eviction) । জানো আহক কি ক’লে আমিনুল ইছলামে ৷

পৰিকাঠামো সলনি হ’ব পাৰে অসম বিধানসভাৰ ৷ ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে হিমাচল প্ৰদেশত গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ই-বিধান সভাৰ প্ৰণালী (E Vidhansabha of Himachal Pradesh) ৷ হিমাচল প্ৰদেশ হৈছে ই-বিধানসভা প্ৰৱৰ্তন কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য ৷

গীতানগৰৰ ৰাজপথত হঠাৎ দাউ-দাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী মেজিক বাহন (Fire hits running tempo) ৷ সৌভাগ্য ক্ৰমে কথমপি ৰক্ষা পৰিল কেইবাগৰাকী যাত্ৰী ৷

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ১৩৭ সংখ্যক(APCC celebrates 137th foundation day at Guwahati) আৰু সেৱাদলৰ ৯৮ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মঙলবাৰে গুৱাহাটী ৰাজীৱ ভৱনত উদযাপন কৰা হয় । সভাত সেৱাদলৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি হিচাপে দীপ বায়নে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ সৈতে BSF য়ে উদ্ধৰ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ য়াবা টেবলেট (BSF seized Yaba tablets) ৷ জব্দ কৰা টেবলেট খিনিৰ বজাৰ মূল্য ২৭,৭৬,০০০ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

তেজপুৰ পৌৰসভা এলেকাত সৌৰ চাকিয়ে জঞ্জালত পেলাইছে ৰাইজক(People got trouble for Solar light in Tezpur) ৷ স্থাপনৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত বিকল সৰহ সংখ্যক সৌৰ চাকি ৷ মেচাৰ্ছ ব্ৰীজ এণ্ড ৰুফ কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে স্থাপন কৰিছিল সৌৰ চাকি সমূহ ৷

চাবুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুস্কৃতিকাৰীৰ অগ্নিসংযোগ(Miscreants burnt revenue circle office at Chabua) ৷ ২০১৯ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ (CAA protest in Dibrugarh) সময়তো জ্বলাই দিছিল দুস্কৃতিকাৰীয়ে । মঙলবাৰ আবেলি চাবুৱাৰ ডি ডি আৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থিত কাৰ্যালয়টোত জুই প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে । ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া শিল্পী শিখা ঠাকুৰীয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰ নিৰ্বাপন কৰে জুই । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জাহ যায় কাৰ্যালয়টোৰ আচবাব-পত্ৰ ৷

‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদন(CAG report on Assam Medical Sector)ত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফোঁপোলাস্বৰূপ । কৰ’ণাসৃষ্ট পৰিস্থিতি (Covid 19)ৰ বাবে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডত বহুকেইটা নৱ সংযোজন হৈছে যদিও এতিয়াও জিলা চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ(Shortage of doctors nurses in Assam)ৰ অভাৱ আছে ৷ তদুপৰি হাস্পতালসমূহত ৰোগী পঞ্জীয়নৰ বাবেও নাই কোনো পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা ।

কৃষি সামগ্ৰী বিপণনৰ বাবে কৃষকৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত যোৰহাটত আয়োজন কৰা হয় এই সজাগতা সভাখন(Assam Agricultural University organises Kisan Awareness Programme) ৷