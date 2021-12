সমগ্ৰ দেশতে ভয়াৱহভাৱে ক’ভিডৰ অ’মিক্ৰণ ভেৰিয়েন্ট সংক্ৰমণ হৈ থকাৰ সময়তে দেশবাসীক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ (PM Modi's Speech to nation) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰাজ্যত দৈনিক গড়ে সংঘটিত হৈ আহিছে ২১ টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident statistics in Assam) ৷ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈ আহিছে দৈনিক গড়ে চাৰিজন লোকৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য ৷

আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই ( AASU GS Sankor jyoti Baruah ) আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে জৱাব ৷ বিনা দোষত আছু কৰ্মীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠীৰ কোব সোধোৱাৰ কথা কৈ এই দাবী আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীৰ ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

বিধানসভাৰ সদ্যসমাপ্ত অধিবেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ক'তোৱেই কয়লাৰ অবৈধ সৰবৰাহ চলি থকা নাই বুলি দাবী কৰিছিল (Assam CM on illegal coal mining) । এনে সময়তে, শনিবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Leader of the opposition Debabrata Saikia) ৰাজহুৱা কৰিছে কয়লাৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ এটা ভিডিঅ’ ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

শাসকীয় বিজেপি দলৰে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বিৰোধী দলৰ কেইবাজনো বিধায়কে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত আৰম্ভ হোৱা বিকাশমুখী যাত্ৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বহুকেইজন বিৰোধী দলৰ বিধায়ক ৷

বিজেপি দলৰ নেতা তথা সদস্যই কোনো ভুল নকৰে আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰ দেহৰক্ষীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই (Assam BJP leaders needs no PSOs) ৷ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিয়ে এই নিৰ্দেশ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে এইবাৰ বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ গৰিমা নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে অসম জাতীয় পৰিষদে (Ruling party spoiling Assembly session) ৷ শণিবাৰে অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত অজাপৰ নেতৃত্বই কৰে এই মন্তব্য ৷ চৰকাৰে ঋণ গ্ৰহণ কৰা প্ৰসংগয়েও স্থান লাভ কৰে অজাপৰ সংবাদমেলখনত ৷

ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰত সংবাদ মেল (Assam health minister press meet) ৷ ৰাজ্যত অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেদৰে সাজু হৈছে, সেই বিষয় লৈ কলিয়াবৰৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদ মেল আয়োজন কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ১২–১৮ বছৰ বয়সৰ চেমনীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন ৷ অমিক্ৰন সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ সকলো প্ৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু (Assam is ready to fight OMICRON) বুলিও মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷

ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অ'মিক্ৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Omicron cases in India)। অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সষ্টম হৈছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ । জানুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব ৰাজ্যখনত । ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত জিনোম চিকুৱেঞ্চিং পৰীক্ষাৰ বাবে জিবি পেণ্ট চিকিৎসালয়ত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা যন্ত্ৰ স্থাপন কৰিব ।

ভাৰতত অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৪১৫ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি (Omicron tally rises to 415 in India) । আক্ৰান্তসকলৰ এক অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে যে, প্ৰায় ৯১ শতাংশ ৰোগীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে ক'ভিডৰ দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক । ৭০ শতাংশ আক্ৰান্তৰ দেহত কোনো লক্ষণ নাছিল আৰু ৬১ শতাংশই পুৰুষ ।