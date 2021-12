দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma meets Amit Shah) । অসম-মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ মাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ(Border dispute in Assam) এক সমাধান সূত্ৰ ওলাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ।

অসমলৈ আহি লাগিল ঠেঁহ ৷ অসম চৰকাৰৰ Guard Of Honor লোৱাৰ বাবে অস্বীকাৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ৷ কামাখ্যা দৰ্শন কৰি সাংবাদিককো নিদিলে কোনো মন্তব্য ৷

ডকমকাৰ নৃশংস নীল-অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি (Hearing of Abhi Neel murder case) । চাক্ষুষ সাক্ষীয়ে আদালতত ভাষ্য সলনি কৰাৰ অভিযোগ নীল-অভিৰ পৰিয়ালৰ । সাক্ষীয়ে আদালতত মিছা সাক্ষ্য প্ৰদানৰ অভিযোগ নিলোৎপল-অভিজিতৰ পিতৃৰ (Witness turned hostile in Abhi Neel murder case ) । সময়ৰ অভাৱত মাত্ৰ এগৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ আদালতৰ ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূৱ চিয়াং জিলাৰ পাচিঘাটত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন চিয়াং নদী উৎসৱ (Siang river festival at Pasighat) ৷ বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে জীপাল পাচিঘাটৰ সন্ধিয়া ৷ চিয়াঙৰ উৎপত্তিস্থলত চীনে নিৰ্মাণ কৰা নদীবান্ধক লৈ শংকা প্ৰকাশ পেমা খাণ্ডুৰ ৷

চাহৰ ইতিহাস বুলিলে দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম ডিব্ৰুগড় (Tea city of India) । এইবাৰ ডিব্ৰুগড়তে অচিৰেই মুকলি হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো টি মিউজিয়াম (First Tea Museum in Northeast to come up in Dibrugarh )। 3.14 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এই মিউজিয়ামটো 2022 বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ৷ এই কথা ব্যক্ত কৰিছে অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপর্ণ বৰুৱাই ৷

১০ দিনৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে দীপৰ বিলত চলিব উচ্ছেদ অভিযান ৷ দীপৰ বিলৰ অবৈধ দখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহ বিভাগক সকলো তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ (Assam govt to clear dipor beel eviction) ৷ ‘১৯৮৫ চনৰ পৰা দীপৰ বিলক বেদখলকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে’ । অসম বিধানসভাত এই অসহায় স্বীকাৰোক্তি পর্যটন মন্ত্ৰী বিমল বৰা(Bimal bora Tourism minister of Assam)ৰ । দীপৰ বিলক পর্যটন কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ ধার্য কৰা হৈছে ১০ কোটি টকা ।

বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক কাৰ্টুন অংকিত টি-ছ‍াৰ্ট পৰিধান কৰি চৰকাৰক সমলোচনা অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi criticizes Assam Government)। মুখ্যমন্ত্রীজন হেলিকাপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা টকা ঋণৰ পৰা আহিছে । সেই ঋণৰ বোজাত মৰিছে অসমৰ সাধাৰণ জনতা । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাৰ্বাকৰ দৰ্শন অনুকৰণ কৰিছে (Himanta Bswa Sarma follows philosophy of Charvaka) বুলি মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

পুনৰ বিতর্কত উজনিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । মঙলবাৰে ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত (Suspicious suicide at Dibrugarh University) । চিপ লাগি থকা অৱস্থাত নিজৰ কোঠালিতে উদ্ধাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ (A student of Dibrugarh University was found dead in her hostel)।

সোমবাৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই (Anti Drugs Mission) বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট (Psychotropic Drugs Seized at Dhubri) সহ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug Peddler Arrested by Dhubri Police) ৷

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ(Indian Space Research Organization) বিজ্ঞানী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে জুৰীয়াৰ নাজনিন য়াচমিনে (Naznin Yasmin selected as ISRO scientist) । ৰকেট নিৰ্মাণৰ সপোন লৈ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ বিজ্ঞানী হিচাপে ইচৰোলৈ যাব নাজনীন য়াছমিন । চাওক য়াচমিনৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৷