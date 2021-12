শুকুৰবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক(Assam government weekly cabinet meeting)। জানো আহক কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ল এই বৈঠকত ৷

পুনৰ দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিন্মালৈ প্ৰেৰণ অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক প্ৰদীপ বুঢ়াগোহাঁইক ৷ বুধবাৰে নিশা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰদীপ বুঢ়াগোহাঁইক(Ex ACA Secretary Pradeep Buragohain arrested) ।

গুৱাহাটী ক্লেফ্ট কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । উজনি অসম-বৰাকতো শিশুৰ ফটা ওঁঠ-তালুৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ (Guwahati Cleft Surgery Mission) মুকলিৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ । শিশুৰ পিতৃ-মাতৃ, চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মিছন স্মাইলৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ওঁঠ-তালুৰ জন্মগত ফাট আঁতৰোৱাৰ বাবে লোৱা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

এছ বি আইৰ ১৬৯ কোটি লৈ পলাল নায়ক (Lumding man escapes with huge SBI debt) ৷ কোন এই নায়ক কেনেকৈ নায়কে পালে 169 কোটি টকা সবিশেষ জানো আহক ৷

বাক্সাৰ জিলাৰ বাগানপাৰা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বড়িকাদঙা, খৈৰেনী অঞ্চলত বিগত দুমাহ ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে উপদ্ৰৱ(Wild Elephant menace at Baksa) চলাই আহিছে ৷ নিশা হ’লেই হাতীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলালে খৈৰেনি গাঁৱৰ ভোলানাথ নেওপানী, অচ্যুৎ গৌতমকে ধৰি প্ৰায় বহুকেইটা পৰিয়ালৰ তামোল, কলগছৰ বাৰীত ৷ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সাত শতাধিক তামোল গছ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে ভাঙি পেলোৱাত এতিয়া চকুলো টুকিছে কৃষকসকলে ৷ বনবিভাগক শীঘ্ৰে জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ হাতীৰ জাকটো খেদি পঠাবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ।

ডিব্ৰুগড়ত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত খনিজ ফাউণ্ডেছনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা (Minister Bimal Bora attends Khanij foundation meeting) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

বিদ্যাজ্যোতি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ১০০ খন বিদ্যালয়ৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে (privatization of education in Tripura) । ইয়াৰ প্ৰতিবাদত বিজেপি এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা ত্ৰিপুৰাৰ বিধায়ক আশীষ দাসৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ ৷সবিশেষ জানো আহক ৷

অস্থায়ীভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে মিছ ৱৰ্ল্ড ২০২১ ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা (Miss World 2021 grand finale temporarily postponed) । কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগী আৰু কৰ্মচাৰী ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আয়োজকে । পৰৱৰ্তী ৯০ দিনৰ ভিতৰত পুনৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব ।

আয়ান মুখাৰ্জীৰ বহু প্ৰতিক্ষিত ছবি ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ ৰ First Official Poster খন 15 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰা হয় (First Motion Poster of 'Brahmastra' released)৷ পূৰ্বতে কাহানিও নকৰা এক শক্তিশালী চৰিত্ৰৰে ৰণবীৰক দৰ্শকৰ মাজলৈ এৰি দিছে আয়ানে ৷ পোষ্টাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত বলীউডত এসময়ত গিজগিজাই থকা পিতৃ ঋষি কাপুৰক মনত পেলায় আৱেগিক হৈ পৰে 39 বছৰীয়া অভিনেতাজন ৷

বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী । বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ(Drugs seized in Biswanath) । বিশ্বনাথ নগৰৰ ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানত বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এটা দলে অভিযান চলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে দলগাঁৱৰ ফকিৰ আলী আৰু বেচিমাৰিৰ ইনামুল হক(Two drug peddler arrested in Biswanath) ।