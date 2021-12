যিসকল শিল্পীয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিছে তেওঁলোকক মেৰুদণ্ডহীন আখ্যা জুবিন গাৰ্গৰ ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলবাসীক নিজৰ স্থিতিত সবল থাকিবলৈ আহ্বান জুবিনৰ ৷ উচিত ফলাফল নোপোৱালৈ ক্ষান্ত নহয় জুবিন (Zubeen Garg will keep on opposing CAA) ৷

আমেৰিকাৰ জৰ্জিয়াৰ আটলাণ্টাত অনুষ্ঠিত ৬৩ সংখ্যক আমেৰিকান ছ'চাইটী অৱ হেমাট’লজীৰ বাৰ্ষিক সমাৱেশত সমল ব্যক্তি হিচাপে ডাঃ পবিত্র গগৈয়ে অংশ গ্রহণ কৰিছে(Assam doctor to attend international conference as resource person)। সমাৱেশত বিশেষকৈ লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা তথা মাল্টিপ'ল মাইলোমা আৰু হিমগ্ল'বিন সম্পৰ্কীয় ৰক্তৰ বিভিন্ন ৰোগ সন্দৰ্ভত ডাঃ পবিত্র গগৈয়ে দাঙি ধৰে নিজৰ প্ৰেজেণ্টেচন ।

চৰকাৰী আঁচনি আৰু উন্নয়ন মূলক কাম কাজ বুজ লোৱা উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় (Chief Secretary Jishnu Boruah visit dibrugarh)। ইয়াৰ পাছতে বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৈদ্যুতিক সংমণ্ডলৰ বিষয়ববীয়া সকলৰ লগত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷

নাহৰৰ দেশত বক্সাৰ এম চি মেৰিকম(Boxer MC Marykom in Dibrugarh university) ৷ নিজৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰ কথা কৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা আগুৱাই যাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক প্ৰেৰণা জনালে মেৰিকমে ৷

বিগত দুটা বছৰ ধৰি বন-ভোজৰ আনন্দৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বিৰত থকা দেখা গৈছিল ৰাজ্যবাসীক ৷ চলিত বছৰৰ প্ৰথমচোৱাত ক’ভিড মহামাৰীৰ দ্বিতীয় লহৰে সমগ্ৰ দেশতে মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ কিছু পৰিমাণে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল পৰিস্থিতি ৷ সম্প্ৰতি পুনৰ মহামাৰীৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট Omicron য়ে ভাৰতত ভুমুকি মৰাৰ(Omicron in India) খবৰক কেন্দ্ৰ কৰি বনভোজ থলীত বনভোজ দলৰ উপস্থিতি অতি সেৰেঙা হোৱা দেখা গৈছে ।

অসমত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ (Cases filed Against the Police)ৰ সংখ্যা হৈছে ২,১৭৯ টা । আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহৰ ভিতৰত বর্তমানলৈ এটাও গোচৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা নাই আদালতে । ২০২০ বর্ষত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহত চার্জশ্বীট দাখিল কৰাতো ব্যর্থ হৈছে সংশ্লিষ্ট তদন্তকাৰী আৰক্ষী । মাত্ৰ তিনিটা গোচৰতহে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে চার্জশ্বীট । এই গোচৰসমূহত অভিযুক্ত ৪ জন আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তিনিটা গোচৰতহে ফাইনেল ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰা হৈছে । ইয়াৰে এটাও গোচৰত এতিয়ালৈকে সম্পূর্ণ হোৱা নাই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ।

সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ মূৰত দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন (Indian farmers came home after 10 months) ত্ৰিপুৰাৰ দুগৰাকী কৃষকৰ ৷ কৃষক দুগৰাকী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাসিন্দা ৷ সীমান্তত কৃষি কাৰ্য কৰি থকাৰ সময়তে কেনেবাকৈ সীমান্তৰ বেৰ পাৰ হোৱাত দুয়োগৰাকীকে আটক (Two Indian farmers caught by Border Guards of Bangladesh) কৰিছিল বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ৷

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে বেছি ৰিটাৰ্ণৰ পিছত দৌৰা জমাকৰ্তাসকলক সাৱধান কৰি দিলে (RBI Governor warned depositors to be careful)। তেওঁৰ মতে ই অধিক বিপদজনক । 'Depositors First' শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য গভৰ্ণৰগৰাকীৰ ।

চিডিএছৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে (Probe on CDS Bipin Rawat chopper crash)। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পূৰ্বে চিডিএছ বিপিন ৰাৱাটৰ হেলিকপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লৈছিল দুই ব্যক্তিয়ে । সেই দুই ব্যক্তিয়ে শনিবাৰে সাক্ষাৎ কৰে কইম্বাটুৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰক ।

চৰাইদেউ সাপেখাতীত ডাইনী(Suspicion of Witch in Charaideu)ৰ সন্দেহত ৮০ বছৰীয়া বৃদ্ধাক নিৰ্যাতন ৷ ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৭ জনকৈ লোকক ৷