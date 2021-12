শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Dr Himanta Biswa Sarma)ৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet decision) ত ? সবিশেষ চাওক এই প্ৰতিবেদনত...

পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ বাবে ঋণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ ৷ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এনে ব্যৱসায়ী সকলক ঋণ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM orders to provide loan to street vendors) ।

শুকুৰবাৰে নলবাৰীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পালন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস(AASU observes Swahid diwash centrally) । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পুনৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই উলিয়ালে অসম চুক্তি আৰু কা’ আন্দোলন(Anti CAA movement)ৰ প্ৰসংগ ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্যতম অংশ হিচাপে নিমখ সত্যাগ্ৰহৰ কথা আপুনি নিশ্চয় শুনিছে । কেৰালাৰ এই আন্দোলনে সেই সময়ত সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল । কিন্তু দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পাছতো আজিলৈ অৱহেলিত হৈ আছে ঐতিহাসিক নিমখ সত্যাগ্ৰহৰ স্থান । স্থানীয় ৰাইজ আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে অতি শীঘ্ৰে সেই স্থান সংৰক্ষণৰ দাবী জনাইছে ।

দিবা-নৈশ(Day Night Football Match) তুমুল প্ৰতিদ্বন্দিতামূলক খেলখনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ স্পৰ্টছ ক্লাৱৰ হৈ দীপেন দৈমাৰীয়ে গ'ল দি নিজ দলক আগবঢ়াই নিয়ে । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ গুৱাহাটী দলৰ দীপেন দৈমাৰীয়ে খেলত ৪১ মিনিটত এক দীঘলীয়া কিকেৰে বিপক্ষৰ গ'লৰক্ষকক শলঠেকত পেলাই গ'লটো দিবলৈ সক্ষম হয় ।

স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা জেম পৰ্টেল(Government e-Market portal GeM)ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জেম পৰ্টেলৰ বৰ্ণনা কৰে বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা মৰ্চাৰ সদস্যা উষা বাজপেয়ীয়ে ।

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰৰ সমীপত বুধবাৰে হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱট আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে আন ১১গৰাকী বীৰ সৈনিকৰ মৃত্যু হয় । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া আটাইকেইজনৰে নশ্বৰ দেহ নতুন দিল্লীলৈ অনা হয় । শুকুৰবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় শ্বহীদগৰাকীৰ ৷

ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বৃহৎ বিনিয়োগ সন্মিলন (Destination Tripura investment summit in Tripura)। সন্মিলনত ভাৰ্ছুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সফলতা আৰু সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ৰবৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ সফলতাকো প্ৰশংসা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

প্ৰথমবাৰলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে আৰম্ভ কৰিছে 'চামিট ফৰ ডেম'ক্ৰেচি'(Joe Biden launched Summit for Democracy)। এই সন্মিলনত বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০ গৰাকী নেতাৰ লগতে ভাৰ্ছুৱেলী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আৰক্ষীৰ মূখ্য কাৰ্যালয়ত দুদিনীয় কাৰ্যসূচীৰে Digital forensics Dark Net and criypto currencies বিষয়ৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ । Drugs free Assam শীৰ্ষক মবাইল এপ মুকলি কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত(DGP Bhaskar Jyoti Mahanta)ই ক’লে, কেনেকৈ ম্যানমাৰৰ পৰা অসমলৈ আহে ড্ৰাগছ(Drugs comes to Assam from Myanmar through Mizoram) ৷