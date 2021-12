পূৰ্বৰ তুলনাত দেশত কৰ'ণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হৈছে (Covid infections decline in India) । যোৱা ২৪ ঘণ্টাত মাত্ৰ ৬,৮২২ গৰাকী লোক নতুনকৈ ক'ভিড-১৯ ৰ চিকাৰ হৈছে । সমান্তৰালকৈ এই সময়চোৱাত দেশত ৭৯,৩৯,০৩৮ গৰাকী লোকে ক'ভিডৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে ।

নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সেনাৰ গুলীত সাধাৰণ নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা (Nagaland Firing Incident)ৰ 6 দিনৰ ভিতৰত বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব, মুখ্য সচিব, নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ জাননী প্ৰেৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ (NHRC notices Centre, Nagaland Govt) ৷

সেনা বাহিনীৰ সহস্ত্ৰ আইন বাতিলৰ দাবীত বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত প্ৰতিবাদ(Demand to Repeal AFSPA) ৷ নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ শ্ৰমিকৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ(KMSS protest against ambush on civilians in Nagaland) ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী সমদল (Doctor protest at AMCH)। অচল হৈ পৰিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ OPD কে ধৰি ভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱা (Medical service defunct at AMCH) । হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী AMCH ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ।

ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী ৰাইফলমেনৰ বিৰুদ্ধে দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াক হত্যাৰ অভিযোগ ৷ আদালতে অভিযুক্তক 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ(TSR jawan in Police Remand) প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলৰ দাবীত গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ(Protest in Guwahati demanding to repeal AFSPA) ৷ মৃত শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী CITU ৰ ৷

দিনকদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰিঘটনা ৷ মঙলবাৰে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীত মানাহৰ পৰা ওলাই অহা এটা হৰিণাই আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী বৃদ্ধক(Deer Attack at Salbari) ৷ থিতাতে নিহত হয় বৃদ্ধগৰাকী ৷

নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire broke out Swahid Mukunda Kakati Civil Hospital)৷ চিকিৎসালয়ৰ "চলিড ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট"ৰ গুদামত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire breaks out in Nalbari)। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই ৷ কেনেকৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ কামাখ্য সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাচতে উত্তাল ৰাজ্য (Kamakhya temple controversy of Aminul Islam) ৷ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কামাখ্যাৰ মাটি ঔৰংজেৱ দান দিয়া বুলি কোৱাৰ পিচতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন ৷ মঙলবাৰে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে জিলা সদৰৰ গ’ল পাৰ্কত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Protest against Aminul Islam at Nalbari) ৷

গোৱাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা(International Sports Competition in Goa)ত বিলাসীপাৰাৰ তিনিজন কিশোৰে সোণৰ পদক আঁজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে(three players from Bilasipara won gold medal at Goa)। ইয়াৰ পাছতে চহৰখনৰ ভদ্ৰকালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত সোণৰ পদক প্ৰাপ্ত কিশোৰকেইজনক বিভিন্ন দল-সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে । বিগত ২৭-২৮ নৱেম্বৰত "ফিড ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অৱ য়ুথ" ৰ উদ্যোগত গোৱাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল । প্ৰায় ২৮ খন ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ হৈ বিলাসীপাৰাৰ ক্ৰমে যুৱৰাজ ৰায়, ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ (টাইকোৱাণ্ডো) আৰু অনুজ কুমাৰ দাসে ১০০ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।