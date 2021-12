শনিবাৰে নিশা নাগালেণ্ডৰ ম'ন জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাত (Security forces firing in Nagalnad) প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় 16 গৰাকী নগা ক’ন্যাক (Konyak) জনজাতিৰ লোকে ৷ এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চিল থকা নগা শান্তি চুক্তিক যথেষ্ট ভাবে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে নগা ৰাইজৰ মাজত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নগা শান্তি চুক্তিৰ বিষয়টোৰ লগতে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ বিষটোও ৷

নাগালেণ্ডত সেনাৰ গুলিত নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক (Nagaland Firing Incident) ‘ভুল পৰিচয়ৰ এটা ঘটনা’ অৰ্থাৎ ‘a case of mistaken indentity’ বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ সোমবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত নাগালেণ্ডৰ ঘটনাই চৰ্চালাভ কৰাৰ সময়তেই এই মন্তব্য কৰে শ্বাহে ৷

অ'মিক্ৰণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল(Guwahati Medical College Hospital) ৷ হাস্পতালখনৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই কয়, গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে সৰুসজাই ক'ভিড হাস্পতালো অ'মিক্ৰণক লৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৷

বাঘজান কাণ্ডৰ মুল অভিযুক্ত জন এনাৰ্জি(John energy the responsible company for Baghjan tragedy) নামৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীটোক অইলে পুনৰ দুটা খাদত খননৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতে ৰাজ্যযুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে( John energy to start mining again in two trenches) । বাঘজান কাণ্ড(The Baghjan tragedy)ৰ পাছত বাঘজানৰ ৰাইজে ন্যায় লাভ নকৰোঁতেই পুনৰ জন এনাৰ্জি নামৰ কোম্পানীটোক খননৰ দায়িত্ব দিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ(AASU against John Energy) ।

AFSPA বাতিল আৰু নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ লোকক সেনা বাহিনীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা(Nagaland Civilians Deaths) ঘটনাৰ NIA তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৷ অখিল গগৈয়ে কয়, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ লোকৰ ওপৰত যি হত্যালীলা সংঘটিত কৰিলে সেই হত্যাকাণ্ড সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্য-কলাপৰ সৈতে কোনো পাৰ্থক্য নাই



দুমাহৰ অন্তত মুকুলি আকাশৰ তললৈ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী(MLA Sherman Ali gets bail) । যোৱা দুটা মাহ জেলতে কটাই অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে বিধায়ক গৰাকীয়ে । অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিধায়কগৰাকী (Sherman Ali insults Assam Movement martyr)।

পানীখাইতিত নিখিল ভাৰত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ ৫৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন (Foundation day of All India Civil Defence and Home Guard)। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে, সন্ত্ৰাসবাদেৰে যুঁজি কোনো আৰক্ষীৰ লোক নিহত হ’লে অসম চৰকাৰে ৫০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়া হ’ব (Assam Police martyrs in terror attack)৷

হোমেন বৰগোহাঞি পথৰ নামেৰে নাৰেংগী- ভকত গাঁও সংযোগী পথ মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ(Himanta Biswa Sarma inaugurates Homen Borgohain road) । পানীখাইতি ৰেল আলিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ’ব উৰণীয়া সেঁতু । ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

ৰাজস্থানৰ চৱাই মাধোপুৰস্থিত ছয় ইন্দ্ৰিয় দুৰ্গ বাৰৱাৰা(Six Senses Fort Barwara)ত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব বলীউডৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত যুটি কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশলে(Vicky Katrina wedding) ৷ সেইমৰ্মে সোমবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 12 বজাত মুম্বাইৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ প্ৰস্থান কৰি সন্ধিয়া 6 বজাৰ ভিতৰত জয়পুৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিকী-কেটৰিণাই । বিবাহৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত বাৰৱাৰা দুৰ্গত এক বিশাল আদৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন(Grand welcome ceremony at Fort Barwara) কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আগৰতলা পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ হিচাপে দীপক মজুমদাৰৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে ত্ৰিপুৰা আৰু কেন্দ্ৰৰ বিজেপি নেতৃত্বই(Tripura BJP finalizes Deepak Majumder as Mayor of AMC) ৷ সৰ্ব সন্মতি ক্ৰমে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাই মজুমদাৰক এই দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷