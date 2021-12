পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ হ'ব ই ভি এম । শক্তি বিভাগক ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ আৰু অনুদান হিচাবে দিয়া সমূদায় ধন এতিয়া অংশীদ্বাৰিত্বলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব। বিদ্যুৎ উপভোক্তাক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেবিনেটৰ ৪৮০ কোটি টকাৰ অনুমোদন।

বিটিআৰত ভুৱা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণপত্ৰৰে শিক্ষক পদত নিযুক্তি লাভ কৰা ৩৩ জন শিক্ষকসহ ৪০ জন ব্যক্তিক অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে চি আই ডিয়ে(CID Assam has filed chargesheet against TET scam in BTR) । চি আই ডিয়ে শুকুৰবাৰে নিম্ন আদালতৰ সন্মুখত গোচৰটোৰ প্ৰথম অভিযোগনামা দাখিল কৰে । গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা ৬০ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় ।

যশস্বী সাহিত্যিক ড৹ ৰীতা চৌধুৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৰণাংগন সন্মান ২০২১(Ranangan award to Rita Chowdhury) সন্মান । নগাঁৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়(Srimanta Sankaradeva University of Nagaon)ত অনুষ্ঠিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা ।

এশ শতাংশ ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যত পূৰ্ণগতিত চলিছে হৰ ঘৰ দস্তক(Har Ghar Dastak at Sonitpur) কাৰ্যসূচী ৷ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগতে পিছ পৰি ৰোৱা নাই আৰক্ষী বিষয়াও ৷ শোণিতপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে শুকুৰবাৰে নিজে জিলাখনৰ একাংশ লোকক প্ৰদান কৰে ক’ভিড ভেকচিন(police busy delivering covid vaccine) ।

অনিমেষ ভূঞা হত্যা ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে ই-মেই আৰু হোৱাটচ এপ নম্বৰ (Jorhat poloice opened WhatsApp number and email id) ৷ আটকাধীন ১৩ জনৰ বাহিৰেও আন আন লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

ডুমডুমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ মুক্তভাৱে ধনৰ লেনদেন চলাৰ অভিযোগ (Corruption in Dumduma circle office) । মৌজাদাৰ প্ৰীতি ৰাজখোৱাই খাজনা লোৱাৰ নামত ঘোচৰ বেহা পতাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে (Mouzadar taking bribes)।

শুক্ৰবাৰৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰত সৌমিট্ট’ আচঁনিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে(Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) ৷ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপুৰ আৰু 2 নং চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ ড্ৰোণেৰে ফটো তোলাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হয় ৷

কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৱন্ধী দিৱস (International Disability Day) ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চলিত বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰাদেশীকৃত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ নম্বৰপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী অন্ধ বিদ্যালয়ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ অমিনুল খানক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰেৰণা বঁটা (Prarona Award to Differently Abled student Aminul khan) ৷

নলবাৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু(Suspected Murder at Nalbari) ৷ শিৱসাগৰৰ পৰা নলবাৰীৰ জানিগোগৰ নিজ ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তে মৃত্যু ঘটে আলীফ হক ওৰফে বাবুৰ ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

হোজাই জিলাৰ নীলবাগানত শুকুৰবাৰে বৃহৎ পৰিমানৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে হোজাই জিলা আৰক্ষীয়ে ৷ হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পনজিৎ দুৱৰাক লগত লৈ এখন বাহনত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 33 পেকেট ড্ৰাগছ (Drugs Seized in Nilbagan)৷