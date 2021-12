আকৌ আহিল গ্ৰন্থৰ সুবাস লোৱাৰ বতৰ ৷ গ্ৰন্থমেলা বুলিলে সকলোৰে মনলৈ আহে চানমাৰিত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থমেলাৰ কথা ৷ এইবাৰো অনুষ্ঠিত হ’ব চানমাৰিত গ্ৰন্থমেলা ৷ কিন্তু এইবাৰ সলনি হ’ব গ্ৰন্থমেলাখনৰ নাম ৷ চাওক সবিশেষ ৷

এইডছৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি লক্ষ্যৰে প্ৰতিবছৰে 1 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব এইডছ দিৱস ৷ বিশ্ব এইডছ দিৱস (World Aids Day) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ে মানি অহা আঠটা গোলকীয় জনস্বাস্থ্য প্ৰচাৰ অভিযানৰ এটা । অসমত এইডছ নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে বৃহৎ পুঁজি ব্যয় কৰি আহিছে যদিও এতিয়াও বিভিন্ন জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে এইডছত আক্ৰান্ত লোক(HIV Scenerio in Assam)ৰ সংখ্যা ৷ ধেমাজি এই জিলাসমূহৰ অন্যতম (High number of HIV-positive cases in Dhemaji)৷

ক’লা ল’ৰাৰ মৃত্যু হ’ল ৷ যাৰ মৃত্যু কামনা কৰিছিল ৰাজ্যৰ বহুতেই ৷ ক’লা ল’ৰাৰ মৃত্যু কামনা কৰা সকলে এই খবৰ পোৱাৰ পাচতে হৰ্ষোল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ যোৰহাটৰ গণ প্ৰহাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ (Jorhat mob lynching accused) মৃত্যুক যেন উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰিলে একাংশই ৷

নলবাৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (CM Visit Nalbari Medical College Hospital)৷

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা (Gauhati University election result) ৷ ৫ টা পদত NSUI সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ বিপৰীতে আছু সমৰ্থিত 4 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

উচ্ছেদৰ পাছত প্ৰথম বাৰৰ বাবে গৰুখঁটিত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্যৰে মোগলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ তেওঁ কয়, "অসমীয়াই মোগলক 17 বৰা পৰাভূত কৰিছিল ৷

বঙাইগাঁৱত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকৰ ৷ পানীৰ দামত বিক্ৰী হৈছে শাক-পাচলি ৷ উপযুক্ত বজাৰৰ অভাৱত বাৰীতে গেলিচে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিৰ ফচল (damage of crops and vegetables in field) ৷

মুম্বাইত 11 নৱেম্বৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল দেশৰ সকলো বিজেপি বিধায়কৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ(BJP training camp at mumbai) ৷ ইয়াৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলে আয়োজন কৰিছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ(Congress training camp)ৰ ৷

মলখুবচাত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ৰাজীৱ চুংক্ৰাঙক গ্ৰেপ্তাৰ (Main accused in Double murder) । ভাড়াঘৰৰ মালিক সুধীৰ গগৈ আৰু পত্নী কাজল চুংক্ৰাং ভূমিজক হত্যা কৰি হত্যাকাৰী ৰাজীৱ চুংক্ৰাঙে কণমানি কণ্যাক লৈ পলাই গৈছিল নিজ গৃহ শদিয়ালৈ ।

ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাই অহা HIV পজিটিভৰ প্ৰধান কাৰক হৈছে চিৰিঞ্জযুক্ত ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ (HIV rate increase due to use of injectable drugs) ৷ যোৱা বছৰ ত্ৰিপুৰাত বেজীৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ সৰ্বাধিক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷