ত্ৰিপুৰাৰ নগৰ সমিটি, পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে বৃহৎ বিজয়(BJP sweeps Tripura civic body election) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱে এই বিজয়ক 'ঐতিহাসিক' হিচাপে অভিহিত কৰিছে(Chief Minister of Tripura termed his parties win as historic) ৷

সংবাদ জগতৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ বৰঙণি যোগাই অহা ব্যক্তিসকলক জাৰ্ণেলিষ্ট এছ’চিয়েছন ফ’ৰ আসাম চমুকৈ জাফাই দেওবাৰে প্ৰদান কৰে এচিভাৰ্ছ এৱাৰ্ড(JAFA Achievers Award 2021) ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে ৷

নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিজুৰিত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ৷ বালিজুৰিৰ চামচকী নামৰ চাপৰি সদৃশ পট্টাদাৰি মাটিত স্থানীয় ৰাইজৰ অজ্ঞাতে এঘৰ এঘৰকৈ বসতি স্থাপন কৰি বেদখলৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশ সন্দেহজনক লোকে (Encroachment by suspected people) ।

ক'ভিড-19 ৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে(Assam Jatiya Vidyalay Closed) ৷ মুঠ ৬ দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ লগতে অন্যান্য শৈক্ষিক কাম-কাজ ৷

তেজপুৰত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হৈ ৰাজ্যৰ হিন্দু সকলক ভাগ ভাগ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে(CM Himanta claims Pradeep Dutta Roy is dividing hindus) ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মমতা বেনাৰ্জীৰ সহায় বিচৰা দেখা গৈছিল বিতৰ্কিত বাঙালী নেতা গৰাকীক ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

বৰাকৰ শেহতীয়া ঘটনা প্ৰবাহক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাষিক সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ অভিজিত মজুমদাৰৰ(Congress leader abhijit mazumder on barak incident) । শৃংখল চলিহাই বাঙালী সম্প্ৰদায়ক ইমান দাবী-ধমক দিয়াৰ পাছতো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মজুমদাৰে ৷ প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

"মেঘালয় আৰক্ষীয়ে সীমান্তৰ অসমৰ ৰাইজক অসমক সমৰ্থন নকৰিবৰ বাবে ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে(Threat of Meghalaya Police) । সীমান্ত এলেকাত বহু কেইখন গাঁও আছে আৰু সেই গাঁৱত বসবাস কৰা লোকসকলে অসমৰ লগত থাকিব বিচাৰে । তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে মেঘালয়ত চামিল হ'ব নিবিচাৰে ।" এই মন্তব্য বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ ৷

যিকোনো মূহুৰ্ততে খহি পৰিব পাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অৱশিষ্ট ৰাজনৈতিক ভেটি(Remaining political base of Assam Pradesh Congress) । বংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ বাট ল’ব বিচৰা মমতা বেনাৰ্জী(West Bengal CM Mamata Banerjee)য়ে অসমৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ কৰিছে নতুন অভিযান ৷ অধিক জানিবলৈ সবিশেষ পঢ়ক...

ইতিমধ্যে মাইক্ৰ'ফাইনেঞ্চ কোম্পানী (Micro finance company in Assam) সমূহৰ ওচৰত ঋণী হৈ থকা অসমৰ প্ৰায় 12 লাখ মহিলাক চৰকাৰে সকাহ দিয়াৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে । এই পৰ্বৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাক এই অভিযানত সামৰি লোৱা হৈছে । এই জিলা সমূহ হ'ল শোণিতপুৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ডিমা হাচাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, চৰাইদেউ আৰু গোলাঘাট ।

গুৱাহাটীবাসীক 24 ঘণ্টাই খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ বাবে বিগত 8/9 বছৰ পূৰ্বে চাৰিটাকৈ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই এই প্ৰকল্পৰ কাম ৷ এই পানী যোগান আঁচনিৰ নামত সময়ে সময়ে ব্যাপক কেলেংকাৰী(Guwahati water supply scandal) সংঘটিত হৈ অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ শনিবাৰে এই কেলেংকাৰীৰ আৰত জড়িত থকা লোকৰ এটা ভিডিঅ’ ৰাজহুৱা কৰে সংগ্ৰামী কৃষক শ্ৰমিক সংঘই (Audio viral of Guwahati water supply scam) ৷