চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত উচ্ছেদ ৷ ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াকৈয়ে উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ উচ্ছেদিতৰ (allegation of Eviction without damage refund) ।

1992 চনতেই স্থাপন কৰা সেউজপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বৰ্তমানেও অভাৱ হৈ আহিছে আন্তঃগাঠনি আৰু পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ (Lack of infrastructure in primary school) ৷ ফলত বিদ্যালয়খনৰ 150 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ঠ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

এন ই ই টি পৰীক্ষাৰ কাউন্সিলিং প্ৰক্ৰিয়া বিলম্ব কৰাৰ প্ৰতিবাদত কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে শনিবাৰে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰে অংশহিচাপে অসমৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলও সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

কলগাছিয়াত অব্যাহত আছে বালিৰ অবৈধ খনন কাৰ্য ( illegal sand mining in Kalgasia ) । কিন্তু কাৰ ছত্ৰছায়াত বালি মাফিয়া( illegal sand mafia)ই অবাধে চলাইছে খনন ? চকুমুদা কুলিৰ ভাও লৈছে নেকি বন বিভাগে ? সবিশেষ জানো আহক ৷

পুনৰ কা’ বিৰোধী আন্দোলন(Anti CAA protest in Assam)ৰ বাবে সাজু হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ৷ কংগ্ৰেছকে ধৰি সকলো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠনৰে সৈতে সন্মিলিত ভাৱে আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ কথা কয় দলৰ সভাপতি লুৰীণ জ্যোতি গগৈয়ে ( AJP to start Anti CAA protest with congress and others) ৷

ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কেইবাটাও বিষয়ক লৈ নিজৰাপাৰাস্থিত বাসগৃহত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেণ গোহাঁই(Dr. Hiren Gohain Speaks on various Issues of the State)ৰ সংবাদমেল ৷ কা আন্দোলন(Dr. Hiren Gohain reacts on caa issue)ক একাংশই নাচে-গানে ধ্বংস কৰি বিজেপি গৰালত সোমালেগৈ বুলি কটাক্ষ ড৹ গোহাঁইৰ ৷ বৰাকত দুৰ্বৃত্তই অসমীয়া ভাষাৰ চৰকাৰী বিজ্ঞাপনত ক’লা চিয়াঁহী লগোৱা প্ৰসংগতো সৰৱ হৈ পৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকী ৷

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলেও বৰ্জন কৰিলে OPD সেৱা (JMCH Junior doctor boycotts OPD service)। অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ।

অসমতে থাকি অসমীয়া ভাষা নচলিব বুলি কোৱা ব্যক্তিক সমাজৰপৰা এঘৰীয়া কৰাৰ লগতে অসমৰ পৰাই বাহিৰ কৰি দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে (Palash Sangmai AJYCP general secretary) । বৰাকৰ বহু বিতৰ্কিত নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে (Pradip Dutta Roy) অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী মন্তব্য কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মন্তব্য(Comments on Pradip Dutta Roy issue) কৰিছে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে । অসমৰ ৰাজ্যভাষা অসমীয়া হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োটা উপত্যকাত অসমীয়া ভাষা চলিব । তাৰ বিপৰীতে বৰাকত অসমীয়া ভাষা নচলিব বুলি কোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য পলাশ চাংমাইৰ ।

ৰাজ্যৰ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষা বাতিল(withdrawal of mandatory Assamese paper from APSC exam) কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মৰাণৰ দল সংগঠনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰাৰ লগতে চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে টাইপা(টাই আহোম যুৱ পৰিষদ)ৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি উত্তম দিহিঙীয়াই । আনতে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি কয় আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ সহকাৰী সম্পাদক অকণ ভূঞাই । লগতে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ভাষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি যি সকল শ্বহীদ হ'ল সেই সকলৰ ত্যাগক অপমান কৰিছে চৰকাৰে ।

অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ সভাপতিত্বত শনিবাৰে দিশপুৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা(AGP Central Executive Meeting) অনুষ্ঠিত হৈ যায় । সভাত সমাগত পৌৰসভা আৰু পৌৰ নিগম( municipal election)ৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে দুখনকৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী সমিতি গঠন কৰা হয় ৷