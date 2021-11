আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ স্থানৰ নামত বৈষম্য শাসকীয় বি জে পি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ (assam government decision on model anganwadi center) ৷ শাসক দলৰ অধীনত থকা সমষ্টিত 11 টা কেন্দ্ৰ পৰিৱৰ্তে বিৰোধী দলৰ অধীনস্থ সমষ্টিত দুটাহে কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ ৷

চৰাইদেউৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কানুবাৰী বালিজান গ্ৰান্টত পুনৰ উত্তেজনা (Assam-Nagaland Borde Tension)৷ অসমীয়া দুই ছাত্ৰক নগা দুৰ্বৃত্ত (Naga Miscreant)এ দিন দুপৰতে উঠাই নি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৷ আনহাতে, প্ৰায় একে সময়তে ডিগবৈত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আপলা আৰু আনলাৰ তিনি দুধৰ্ষ কেডাৰৰ মাৰণাস্ত্ৰ সহ আত্মসমৰ্পণ ৷

জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ বাবে নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্বাচনৰ দাবী জনাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে (Trinamool Congress demands re poll in Tripura ) ৷

কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্মীয়মান মেডিকেল কলেজৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷ মেডিকেল কলেজত পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ গৌৰাং নৈৰ গৰাখহনীয়াই মেডিকেল কলেজলৈ কঢ়িয়াই অনাৰ সংকটৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

অসমৰ জনতাৰ মতামত নোলোৱাকৈ সীমা সমস্যা সমাধান(assam and its neighbouring states border issue ) কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধান বিৰোধী আৰু অসম বিৰোধী সিদ্ধান্ত নল’বৰ বাবে চৰকাৰক সকিয়নী অখিল গগৈৰ । অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয় নাকচ কৰা সিদ্ধান্তক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা অখিল গগৈৰ ৷

বিপাঙত পৰিছে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ৷ য’তে ত’তে সাঙোৰ খাইছে মন্ত্ৰী গৰাকীৰ ৷ জানো আহক ঘটনাৰ সবিশেষ ৷

এতিয়াৰে পৰা অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত বাধ্যতামূলক নহ’ব অসমীয়া ভাষা (Assamese languagae paper won't be compulsory in APSC) ৷ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা(CM Himanta Bishwa Sarma's press meet) ৷ স্বাভাৱিকতেই ইয়াক লৈ ৰাজ্য জুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি দল সংগঠন সমূহে ইয়াক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে সৰৱতা(AASU against excluding assamese paper in APSC) ৷ জানো আহক এই নতুন নিয়ম সম্পৰ্কত কি ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৷ গড়চুক আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আই এছ বি টিত অভিযান চলাই এখন বাছত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰে(Police raid at ISBT Guwahati) ।

নগাঁও আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিল নিলাম কৰাৰ জাননী(Paper mill auction notice ) পুনৰ জাৰি ৷ সা-সম্পত্তিসহ কাগজ কল দুটা নিলামৰ বাবে নিবিদা প্ৰকাশ কৰিছে লিকুইডেটৰ কুলদীপ বার্মাই ৷

১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ ৰঞ্জিত তামুলীক অৱশেষত তাৎক্ষণিকভাৱে বৰ্খাস্ত কৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে( DU register Ranjit Tamuly ablated by Governor) ৷ কিন্তু বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত নিলম্বিত দুই পঞ্জীয়ক আৰু উপ-পঞ্জীয়ক আজিও পলাতক ৷