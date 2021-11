মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান(mukul sangma joins TMC) ৷ চাংমাৰ সৈতে দলটোত যোগদান কৰে অন্য 11 গৰাকী বিধায়কে ৷ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে মতানৈক্য ঘটাৰ বাবে TMC ত যোগদানৰ সন্দেহ প্ৰকাশ ৷

সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ সূত্ৰ নিৰ্ণয়ৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত আলোচনাত বহিব অসম আৰু মিজোৰাম উভয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়(Assam cm to meet Mizoram Cm on Delhi) । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ’ব এই আলোচনা ।

অসম চৰকাৰ (Assam Govt) লৈ কৰৰ অংশ হিচাপে প্ৰায় তিনি হাজাৰ কোটি টকা মোকলাই দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে (GOI Releases three thousand crore to Assam Govt) ৷ কৰ’ণাসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰই বিগত দুটা মাহৰ ধন কোনো এখন ৰাজ্যকে মোকলাই দিয়া নাছিল । সেয়েহে মঙলবাৰে একেলগে দুমাহৰ কিস্তি অসমৰ লগতে দেশৰ অন্য ৰাজ্যসমূহক মোকলাই দিছে কেন্দ্ৰই ।

বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (important decision in assam cabinet meeting) ৷ বঙাইগাঁৱত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা বাবে 550 কোটি টকা NABARD ৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ তিনি বছৰৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব ৷ তদুপৰি বঙাইগাঁৱৰ নতুন উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে 50 কোটি টকা আৱণ্টন কৰিছে অসম চৰকাৰে(Assam government allotment to Bongaigaon DC office) ৷ কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে জিলাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত কথা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ৰূপায়নৰ(Implementation of national education policy) ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে(Assam cabinet decision) ৷ 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ আৰ্হিত সজোৱা হ'ব ৰাজ্যৰ পাঠ্যক্ৰম ৷ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি(national education policy) অনুসৰি 5+3+3+4 আৰ্হিত সজোৱা হ'ব পাঠ্যক্ৰম ৷ ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বলিছে গৰম বতাহ ৷ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত এতিয়া কোনেও কা’ আন্দোলন নকৰে বুলি কৰা মন্তব্যৰ এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ(lurinjyoty gogoi reacts against cm of assam)য়ে ৷ ‘আন্দোলনৰ উপহাস যি সকলে কৰে, সেইসকলে ইতিহাস পঢ়ি চাব লাগে । তাৰ পিছতহে বক্তব্য আগবঢ়াব লাগে’ - এই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কটাক্ষ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ আনকি কৃষি আইন বাতিল(Farm Laws Repeal) হোৱাৰ লগে লগে কা’ৰ প্ৰাসংগিকতা অধিক শক্তিশালী(Relevance of Caa with Farm Laws Repeal) হৈছে বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷ লগতে তেওঁ উল্লেখ যে, অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে আদৰ্শ, বাদানুবাদ, মতবাদ পৰিহাৰ কৰি সকলোৱে এতিয়া ঐক্যবদ্ধভাৱে কা’ৰ গণ আন্দোলন(Again CAA Protest)ত চামিল হ’ব লাগে । পুনৰ কা’ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিব অসম জাতীয় পৰিষদ(AJP again to start Caa protest) । জনগণে সুযোগ দিলে পুনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আগবাঢ়িব অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৷

অহা 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত অসমৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সকলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত ছুটী (State employees to get additional leave) ৷ বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ( Assam cabinet in Bongaigaon) পাছতে এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ যিসকল কৰ্মচাৰীৰ মাক-দেউতাকৰ লগতে শহুৰ-শাহু আছে তেওঁলোকে এই ছুটী লাভ কৰিব ৷ আনকি এপিএছ-এচিএছ বিষয়া সকলেও এই ছুটী লাভ কৰিব ৷

বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী (400 year birth anniversary of Lachit Barphukan) পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ বঙাইগাঁৱত আয়োজিত অসম কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে এই সিদ্ধান্তৰ কথা প্ৰকাশ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এই বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাচিত বৰফুকনৰ সন্দৰ্ভত চেমিনাৰ (national seminar on Lachit Barphukan) অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে ড৹ শৰ্মাই ৷

ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক লক্ষ্য কৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ গুলীবৰ্ষণ (Tinsukia police firing) । আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (drug paddler injured in police firing) ৷ এক গোপন সূত্ৰে AS-03Z-7172 নম্বৰৰ বাহনৰে ড্ৰাগছ লৈ অহা খবৰ লাভ কৰিয়ে তিনিচুকীয়াৰ সদৰ থানাৰ Town in Charge লক্ষী প্ৰকাশ দলেৰ নেতৃত্বত এটা দলে চলাইছিল অভিযান ৷ আৰক্ষীৰ উমান পাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজন পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় ৷ আৰক্ষীয়ে কেইবা ৰাউণ্ড গুলী চলোৱাৰ পাছত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকৰী গাড়ীৰ পৰা নামি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেনেতে আৰক্ষীয়ে ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলিচালনা কৰে আৰু ভৰিত গুলী লাগে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ । দুই সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে নাগালেণ্ডৰ অপেন নুলী আৰু অমৰ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰত হঠাৎ উপস্থিত হয় ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং (Sikkim CM visit Kokrajhar) ৷ স্থলপথেৰে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে সাক্ষাৎ কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োক ৷