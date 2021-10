ফিল’বাৰী চিনিয়ৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আছুক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ৷ বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক দলৰ পিছে পিছে ছাত্ৰ সন্থা ঘূৰি ফূৰে বুলিও মন্তব্য কৰে একালৰ আছু নেতা তথা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক দিৱস(International Day for the Eradication of Poverty)ৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ দৰিদ্ৰতা(Poverty) হ্ৰাস আৰু নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে উপায় বিচাৰি উলিওৱা ৷

1947 চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিলেও স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম বহু পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে শেষ উশাহ পৰ্যন্ত মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা সংগ্ৰাম, ত্যাগ আৰু ইচ্ছাই সঁচা অৰ্থত সকলোকে স্বাধীনতাৰ মূল্যক প্ৰতিফলিত কৰে ৷

অৱশেষত অন্ত পৰিল ফিল'বাৰী ছিনিয়ৰ ছিকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বিতৰ্ক । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক, দল-সংগঠন, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ফিল'বাৰী অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল ৰাজহুৱা সভা ।

আত্মসমৰ্পন কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ জ্যেষ্ঠ কেডাৰ হিমালয় অসমে ৷ শনিবাৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰে অলফা স্বাধীনৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য গৰাকীয়ে ৷

চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল NSCN-IM (National Socialist Council of Nagalim) ৷ পৃথক নগা জাতীয় পতাকা আৰু সংবিধানৰ (separate Naga national flag and constitution) দাবীৰ ওপৰত স্থিতি অপৰিৱৰ্তিত থাকিব NSCN-IM ৰ ৷

ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা সম্পৰ্কে বিশেষ মন্তব্য কৰি পুনৰ বিতৰ্কত প্ৰশান্ত কিশোৰ । প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মন্তব্যক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চ'ৰাতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ।

আৰিয়ান খানৰ গোচৰত NCB ৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ৷ গোচৰ সন্দৰ্ভত NCB ৰ বিৰুদ্ধে তথ্য ৰাজহুৱা কৰিলে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰশিক্ষক হ'বলৈ সন্মত হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা জীৱন্ত কিংবদন্তি ৰাহুল দ্ৰাবিড় ৷ এই ঘটনাকলৈ এছেজ বিজয়ী ইংলেণ্ড দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনে কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৷

টী 20 বিশ্বকাপৰ পিছতেই সলনি হ’ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৷ ইতিমধ্যে বি চি আইৰে চুক্তি সমাপ্ত হৈছে বৰ্তমান দলটোৰ প্ৰশিক্ষক ৰবি শাস্ত্ৰীৰ ৷ দলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিশ্চিত হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ নাম ৷