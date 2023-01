Protest in Morigaon; তিৱাৰ দাবী পূৰণ নহ’লে জ্বলিব মধ্য অসম; তিৱা সংগঠনৰ হুংকাৰ

ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয় দিনাই মৰিগাঁৱত প্ৰতিবাদ বহিল জিলাখনৰ কেবাটাও তিৱা সংগঠন (Tiwa organisation protest in Morigaon) ৷

Web Portel Reporter Detained: যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগত তেজপুৰত আটক দুজন সাংবাদিকক

এগৰাকী যুৱতীক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰি আটক হ’ল কলিয়াবৰৰ দুই ৱেব পৰ্টেলৰ সাংবাদিক (Web Portel Reporter Detained) ৷ তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ উদ্ভণ্ডালি কৰা অনুপ বৰা আৰু বিমান বৰুৱা নামৰ কলিয়াবৰৰ দুই তথাকথিত সাংবাদিকক ৷ পূৰ্বেও ধনদাবীৰ কৰি বাতৰিৰ শিৰোনাম হৈছিল এই দুই ভণ্ড সাংবাদিক ৷

SC Verdict on Demonetisation: কেন্দ্ৰৰ বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তক ন্যায্যতা প্ৰদান সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । উচ্চ মূল্যৰ নোট বাতিল কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ 2016 চনৰ অধিসূচনাক সমৰ্থন ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ । 4:1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দেশৰ শীৰ্ষ আদালতৰ মজিয়াত লোৱা সিদ্ধান্তত জনোৱা হয় যে, কেন্দ্ৰই লোৱা সিদ্ধান্ত ভুল নাছিল (SC upholds Centres 2016 decision on Demonetisation) ।

Raghav Movie Shooting : ৰামোজী ফিল্ম চিটিত দৃশ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন যতীন বৰাৰ নতুন ছবি ৰাঘৱৰ

প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম চিটি ৰামোজী ফিল্ম চিটিত অসমীয়া ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ (Jatin Bora upcoming movie Raghav)৷ যতীন বৰাৰ আহিবলগীয়া ছবি ৰাঘৱৰ দৃশ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন হ’ল হায়দৰাবাদস্থিত ফিল্ম চিটিখনত (Ramoji Film City)৷

Body Found at Khumtai : এসপ্তাহৰ অন্তত উদ্ধাৰ হ’ল খুমটাই বাগিচাৰ বাবা মালৰ মৃতদেহ

অৱশেষত সাত দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ হ’ল খুমটাই চাহ বাগিচাৰ বাবা মালৰ মৃতদেহ ৷ সোমবাৰে মৰাণহাট থানাৰ অন্তৰ্গত খুমটাই চাহ বাগিচাৰ (Khumtai tea estate) পথাৰ লাইনত থকা এটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ (Body Found at Khumtai) ৷

UBPO Annual Conference: গুৱাহাটীত অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশন

অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব UBPOৰ নৱম বাৰ্ষিক অধৱেশন (UBPO Annual Conference in Guwahati) ৷ দেওবাৰে স্থাপন কৰা হয় অধিৱেশনৰ লাই খুঁটা ৷

APSC scam 2014: APSC কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত আৰু এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী

চৰ্চাত আকৌ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ২০১৪ ৰ কেলেংকাৰী (APSC 2014 scam) ৷ APSC কেলেংকাৰীত আৰু এজন বিষয়ালৈ ন্যায়িক আয়োগৰ জাননী ৷ ইতিমধ্যে এই APSC কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ সন্দেহত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে DSP ভনীতা নাথ আৰু আৱকাৰী অধীক্ষক মানৱী দাসলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

Woman throws her newborn: চিকিৎসালয়ৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা নৱজাতকক দলিয়ালে মাতৃয়ে

গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ জিলাৰ শ্বাহিবাগত নৱজাতকক চিকিৎসালয়ৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা দলিয়াই দিলে মাতৃয়ে (Woman throws her newborn at Ahmedabad)। ইতিমদ্ধে এই সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ।

Another explosion in Rajouri: ৰাজৌৰীত পুনৰ বিস্ফোৰণ হৈ এজনৰ মৃত্যু, 5 জন আহত

ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভনিতে জম্মু কাশ্মীৰত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সংঘৰ্ষৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Explosion in Rajouri) ৷ সোমবাৰে ৰাজৌৰীত এক বিস্ফোৰণৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 5 জন লোক আহত হৈছে (5 injured in another explosion in Rajouri ) ৷

Road accident in Karnataka: কৰ্ণাটকৰ চামৰাজনগৰত দাউ দাউকৈ জ্বলিল চলন্ত বাহন

কৰ্ণাটকত চামৰাজনগৰত দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন চলন্ত বাহন (Car caught fire in Chamarajanagar)। বাহনখনত থকা ছয়জন যুৱকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা । ঘটনাটোৰ বাবে দায়ী সকলৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।