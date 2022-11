Assam Cabinet Decision: নতুনকৈ ৫৮ লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ বহুৱাই বিজুলী বিলৰ সমস্যা সমাধানৰ চিন্তা

অসমত লগোৱা হ'ব ৫৮ লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ (Smart Electricity Meters in Assam )। নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰ সৈতে ৩০ দিনৰ বাবে থাকিব পুৰণা মিটাৰ । হাটশিঙিমাৰি, ছালাকাটি আৰু বৰপেটাত তিনিটা পাৱাৰ গ্ৰীড নিৰ্মাণৰ বাবে ৫৬.৭৪ কোটি টকাৰ অনুমোদন । পুলিচ বেটেলিয়ানত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে নিয়োগ কৰা হ'ব ৩৪ গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া । দিয়া হ'ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (প্ৰশিক্ষণ) পদপীৰ মৰ্যাদা । এ পি এছ আৰু এ চি এছৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীকলৈ কেবিনেটত বিশদ আলোচনা ।

Indian Women Cricket: ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দললৈ অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ ১৯ অনূৰ্ধ্বৰ দলত স্থান পাইছে অসমৰ মঙলদৈৰ উদীয়মান মহিলা ক্ৰিকেটাৰ জিণ্টিমণি কলিতাই (Assam girl selected for Indian women cricket team) । জিণ্টিমণি কলিতাই আগন্তুক ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৯ নৱেম্বৰলৈ বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ত্ৰিদেশীয় ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

Union Minister Nitin Gadkari in Assam: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমত নীতিন গাডকাৰী

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহন মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী (Union Minister Nitin Gadkari in Assam) ৷ গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উষ্ম আদৰণি জনায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ৷

SC gives relief to Ranjan Gogoi: ৰঞ্জন গগৈৰ সাংসদ মনোনয়নক লৈ জনোৱা প্ৰত্যাহ্বান খাৰিজ

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাবে মনোনীত কৰা কাৰ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ আদালতত দাখিল কৰা এখন আবেদন বুধবাৰে আদালতে খাৰিজ কৰে(SC gives relief to ex CJI Ranjan Gogoi) ৷ সতীশ এছ কাম্বিয়ে নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই গগৈক উচ্চ সদনৰ সদস্য হিচাবে মনোনীত কৰা কাৰ্যক সংবিধান বিৰোধী আখ্যা দি এই নিযুক্তি বাতিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনাইছিল এক আবেদন ৷

National Pension Scheme : পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবী আম আদমি পাৰ্টীৰ

অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় দাবী সন্দৰ্ভত আম আদমি পাৰ্টীৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ মঙলবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয় (AAP press meet about NPS) । আম আদমি পার্টীয়ে কেন্দ্রীয়ভাৱে সমগ্ৰ দেশতেই পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ বাহালৰ দাবী জনাইছে ।

Homeopathic College Issue : যোৰহাটত হোমিঅপেথিক কলেজ বন্ধৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ

বন্ধৰ দিশে যোৰহাট আৰু নগাঁৱৰ হোমিঅ'পেথিক মহাবিদ্যালয় । যোৰহাটস্থিত হোমিঅ'পেথিক কলেজৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (Congress protest at Jorhat Homeopathic College) । চৰকাৰৰ এই সিদ্বান্তক জাতিদ্ৰোহী আখ্যা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ ।

Swimmer Elvis Ali Hazarika : পুনৰ ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰিব এলভিছ আলী হাজৰিকাই

পুনৰ ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰিবলৈ সাজু হৈছে সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা (Assam swimmer Elvis Ali Hazarika)। ২০১৮ চনত সাতোঁৰবিদজনে ইংলিচ চেনেল সাঁতোৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল যদিও ব্যৰ্থ হৈছিল । তেওঁ ২০১৯ চনত আমেৰিকাৰ পৰা মেক্সিকো সংযোগী কেটেলিনা চেনেলো সাঁতোৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

Srimanta Sankaradeva Kalakshetra: ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই

২৪ টা বৰ্ষ অতিক্ৰমী ২৫ তম বৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই (Srimanta Sankaradeva Kalakshetra)৷ এই উপলক্ষ্যে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

Tejaswita Baruah death: কি পালে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্তত ?

তেজস্বিতাৰ মৃত্যুত নাছিল চিকিত্‍সকৰ কোনো গাফিলতি (Tejaswita Baruah death) ৷ তেজস্বীতাৰ মৃতুৰ সময়ত অক্সিজেনৰ অভাৱো হোৱা নাছিল ৷ পিতৃ-মাতৃ, পৰিয়াল তথা মাজুলীবাসীৰ অভিযোগৰ বিপৰীত তথ্য প্ৰকাশ প্ৰতিবেদনত (Enquiry report of Tejaswita Baruah)৷

Mass fishing in Jamlai: জামলাই বিলত লগে ভাগে মাছ ধৰিছে একাংশ জনজাতীয় মহিলাই

শৰতৰ সময়ছোৱাত শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নৈ, জান, বিল,পানীৰে পৰিপূৰ্ণ জলাশয়সমূহ । পানী শুকোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত মাছ ধৰাৰ হাবিয়াসো বাঢ়িব ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বিভিন্ন নৈ, বিল আদিত দলে-বলে দলে মানুহ ওলাই আহি সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এক আনন্দ-উল্লাহৰ মাজতে নৈত নামি মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে একাংশ লোক ।