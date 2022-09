বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজন ব্যক্তিৰ (Wild elephant attack) ৷ নাহৰকটীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ নামচাং চাহ বাগিচাৰ পুৱেৰুণ বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ ঘটনা ৷ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম বন্ধন ওৰাং বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

অনলাইন গেমিং এপ (Money Recovered in ED Raid) বনাই কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন ৷ আজি পুৱাই এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ইডিয়ে কলকাতাৰ গাৰ্ডেনৰিচ, মমিনপুৰ আৰু পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটত এজন ব্যৱসায়ীৰ বাহগৃহত অভিযান চলায় ৷ অভিযানকালত নিছাৰ খান নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ বাহগৃহৰ পৰা ৫০০ আৰু ২০০০ নোটৰ বাণ্ডিল উদ্ধাৰ কৰে ইডিয়ে ।

চোৰ-ডকাইতৰ দৰে টানি আজুৰি নিয়াক লৈ ক্ষুন্ন হ’ল ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃ (Victor Das mother reaction)৷ মোৰ ল'ৰাই অন্যায় কৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে ভিক্টৰৰ মাতৃয়ে ৷ চৰকাৰৰ বিপৰীতে ভিক্টৰ যোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰমাণ অবিহনে ভিক্টৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাছিল বুলি কয় মাতৃগৰাকীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক ন্যায় বিচাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়ে । উল্লেখ্য যে ভিক্টৰ দাসে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি টুইটাৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল (Victor Das tweet)। ইয়াৰ পাছতে শুকুৰবাৰে দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযোগকাৰী যুৱকজনক (Victor Das arrested)৷

ভিক্টৰ দাসৰ পিতৃ কুমুদ চন্দ্র দাসেও ৰে'ল বিভাগৰ কোটিটকীয়া কেলেংকাৰী ফাদিল কৰাৰ পিছত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছিল । ২০২০ চনৰ আগষ্ট মাহত কুমুদ চন্দ্ৰ দাসৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে ৰে'ল লাইনত উদ্ধাৰ হৈছিল । এইবাৰ প্ৰয়াত কুমুদ চন্দ্ৰ দাসৰ পুত্ৰ ভিক্টৰ দাসো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ তুলি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে (Victor Das arrested by Guwahati police) ।

ভিক্টৰ দাসৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে মহানগৰীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিং আৰু যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই(JCP Partha Sarathi Mahanta) ৷ ভিক্টৰ দাসে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো অভিযোগেই মিছা আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে কৰা বুলি মন্তব্য কৰে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া দুগৰাকীয়ে ৷

মুচুৰীৰ সৈতে বিশেষ সম্পৰ্ক আছিল ৰাণী এলিজাবেথৰ (Queen Elizabeth II had Mussoorie connection)। কেৱল এয়াই নহয় বুৰঞ্জীবিদ গোপাল ভৰদ্বাজে দাবী কৰা মতে তেওঁৰ পিতৃ তথা জ্যোতিষী আৰজিআৰ ভৰদ্বাজে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ জীৱন পঞ্জীৰ গণনা কৰিছিল ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাহাৰনপুৰৰ মাদনুকি গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ ফাৰ্মত গছ কাটিবলৈ গৈছিল শ্ৰমিকসকল । উচ্চ প্ৰাবল্যৰ বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় শ্ৰমিককেইজনৰ (Labour died in UP due to electrocution)। গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ।

বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক স্মৰণ কৰা দেখা গৈছে । ভাৰততো তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে বিভিন্নজনে । এইবাৰ বিশ্ব বিখ্যাত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (Sudarshan Patnaik pays tribute to Queen Elizabeth II)। ওড়িশাৰ পুৰীৰ সমুদ্ৰতীৰত বলুকা শিল্পৰে ৰাণীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে । এই বলুকা শিল্পত ৭৪০ টা গোলাপ ফুলো ব্যৱহাৰ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে । ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত বেলমোৰত মৃত্যু হয় (Queen Elizabeth II died in Belmore) । তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় ৰাজত্ব কৰা ৰাণী হিচাপে জনাজাত আছিল (Longest reigning queen of Britain) । ইফালে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা দেখা গৈছে । ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথে নিজৰ কাৰ্যকালত বিশ্বৰ প্ৰতিটো চুকে-কোণে ভ্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁ তিনিবাৰকৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

অভিনেত্ৰী সোনালী ফোগাটৰ মৃত্যুৰ গোচৰত আটকাধীন দুই অভিযুক্তক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ( Sonali death case accused sent for judicial custody) ৷ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ অন্তত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত সুধীৰ চাংৱান আৰু সুখৱিন্দৰ সিঙক ৷

কোনোবাই অভিযোগ দিলেই বাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এনে অভিযোগৰ বাতৰি টিআৰপিৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিলে সমাজ আৰু জাতিৰ অনিষ্ট হয় ৷ এচাম লোকে মিডিয়াত ওলাবলৈহে যিটি কথা কৈ থকা বুলি ক’লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Minister Jayanta Malla Baruah)৷ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ লেনদেনৰ(Assam recruitment scam allegation) অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা সংবাদ মাধ্যমক একপ্ৰকাৰৰ নীতিশিক্ষা প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Jayanta Malla Baruah on media)৷