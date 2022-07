বানৰ পিছত ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছ । ক্ৰমাৎ ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে (Japanese Encephalitis in Assam) । দৈনিক দ্ৰুত হাৰত বাঢ়িছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা ৷ লগতে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ মৃতকৰ সংখ্যাও । GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই (GMCH Superintendent Abhijit Sharma) উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৰ্তমান জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জি এম চি এইছত ৩৯ জন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Undergoing treatment at GMCH)। ইয়াৰে ভিতৰত ১১ জন ICU ত ভৰ্তি হৈ আছে ।

দুৰ্ঘটনাত পতিত মইনা নায়কলৈ সাময়িক সকাহ । ভুক্তভোগী নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চাহ বাগিছা কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ নিৰ্দেশনা শ্ৰম বিভাগৰ (Tea garden authorities will have to pay Compensation)। তিনি দিনৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণ হিচাপে চাহ বাগিছা কৰ্তৃপক্ষই মইনা নায়কক দিব লাগিব ১৩ লাখ ৩৩ হাজাৰ ৩৪ টকা ।

কেৱল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰত, 10 বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি নিষ্পত্তিহীন হৈ থকা গোচৰৰ পৰিমাণ হৈছে 13,33,312 টা (over 13 lakh pending cases at High Courts) । সৰ্বাধিক 3,96,014 টা আছে কেৱল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়তে ।

বিহাৰৰ জামুই জিলাত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বোমা-বাৰুদসহ দুই মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Two Maoists arrested in Bihar)৷ ধৃত মাওবাদী কেডাৰ দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এ কে 47 আৰু বৃহৎ পৰিমানৰ কাৰ্টিজকে ধৰি বোমা-বাৰুদ জব্দ কৰিছে ৷

ক’ভিড মহামাৰীৰ পূৰ্বে হৈ যোৱা পৰীক্ষা সমূহতকৈ 2021-22 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ CBSE পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিছু উন্নত হৈছে ৷ অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 90% উৰ্ধৰ নম্বৰ ৷

বানত বিধ্বস্ত হোজাইৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (Keshab Mahanta visits flood affected area in Hojai)। জিলাখনৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । হোজাইৰ সৰ্বমুঠ ৫,৩১৪ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

কেৱল যৌন উৎপীড়নৰ পাছত ভুক্তভোগী আৰু অভিযুক্তৰ মাজত বিবাহ বা সন্তানৰ জন্মই ধৰ্ষণৰ অপৰাধ হ্ৰাস নকৰে । তদুপৰি এই কাৰ্যই ঘৃণনীয় অপৰাধক পবিত্ৰ নকৰে বুলি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে (Delhi high court on rape)।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে শনিবাৰে গোৱাত তেওঁৰ কন্যাই অবৈধ বাৰ চলাইছিল বুলি কংগ্ৰেছে কৰা অভিযোগক বিদ্বেষপূৰ্ণ বুলি অস্বীকাৰ কৰে (Smriti Irani rejected allegation of daughter illegal bar) । লগতে তেওঁ কয় যে নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰত (National Herald Case) ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ৫,০০০ কোটি টকাৰ লুণ্ঠন সন্দৰ্ভত তেওঁ সৰৱ হোৱাৰ বাবেই কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ।

চলিত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰাজ্যসভাত ২৬.৯০ শতাংশ সময়হে ফলপ্ৰসূভাবে সম্পন্ন হৈছে (Rajya Sabha monsoon session)। শনিবাৰে ৰাজ্যসভাৰ সচিবালয়ে উল্লেখ কৰে যে উচ্চ সদনে সপ্তাহৰ প্ৰথম তিনিদিনত কেৱল 1 ঘণ্টা 16 মিনিটৰ বাবে কাম সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিছে । আনহাতে যোৱা দুদিনত 5 ঘণ্টা 31 মিনিট কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

নিৰ্বাচনৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনিল বিক্ৰমসিংহেই(Newly-elected President Ranil Wickremesinghe) প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত মিলিত হয়(Sri Lanka Cabinet discusses) । উক্ত কেবিনেট বৈঠকত দেশখনৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে ।