ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ওপৰত অযুত বিশ্বাস আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ ঈদৰ কুৰ্বানি প্ৰসংগত এই কথা জানিবলৈ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঈছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই কয় যে, তেওলোকে যাতে আন ধৰ্মৰ লোকৰ মনত আঘাত দি গৰু কুৰ্বানি নিদিয়ে (CM urged people not to hurt other religions) ৷ অন্য ধৰ্মাৱলম্বী লোক নথকা অঞ্চলত পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই ঈদ উদযাপন কৰিব পাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আনহাতে গৰু কুৰ্বানি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত(Islamic ritual sacrifice) আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ ঈদৰ সময়ত গো-সুৰক্ষা আইন(Cattle preservation Act) মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷

বানৰ পাছত জাপানীচ এনকেফেলাইটিছে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত(Japanese encephalitis is caused panic in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ধৰা পৰিছে জাপানীচ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী ৷ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 7 জুলাই পর্যন্ত এই ৰোগত মৃত্যুৰ সংখ্যা 6 জন ৷ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী পানীখাইটি অঞ্চলতো ধৰা পৰিছে এজন জাপানীচ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী ৷

জন্মু-কাশ্মীৰত পুনৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। ৰাজ্য়খনত যোৱা ২৪ ঘন্টাত সংঘটিত হ'ল দ্বিতীয়টো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা । জন্মু-কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাৰ থাথ্ৰীৰ ওপৰৰ অংশৰ গুণ্টিত শনিবাৰে পুৱা এই ঘটনা সংঘটিত হয় (cloudburst occurred at Doda in Janmu-Kashmir)।

ডিব্ৰুগড়ত আয়োজিত হ’ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এখন বিষয়ববীয়া সভা (State BJP official meeting in Dibrugarh) ৷ এই সভাখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই সভাতে আগন্তুক লোকসভা আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে দলৰ সাংগঠনিক ভেঁটি কেনেকৈ শক্তিশালী কৰা হ’ব এই বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব ৷ শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত আয়োজিত হোৱা এই সভাত উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই (Angoorlata Deka attend State BJP official meeting in Dibrugarh) ৷

ঈদ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে নলবাৰীবাসী(Eid celebration in Assam) ৷ শনিবাৰে নলবাৰীৰ গো-বজাৰত দেখা গ’ল এক লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ ৷ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে সমাগম কৰিলে লোহাৰকাঠা গো-বজাৰত(Countless people gather to buy cows at cow market) ৷

কাজিৰঙাৰ মাণ্ডু ৰিজৰ্টত অঘটন (Mishap at Resort) । চুইমিং পুলত গা ধুই থকাৰ সময়তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ৰিজৰ্টখনৰ এজন পৰ্যটক (Tourists electrocuted at Mandu Resort)। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত হৈছে তিতাবৰৰ পীযুষ কুমাৰ শইকীয়া নামৰ পৰ্যটকগৰাকী । আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা ৰিজৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ । ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বহুতে ৰিজৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । ইফালে ঘটনাৰ পিছতে ৰিজৰ্টখনৰ বাকী পৰ্যটকৰ মাজতো এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । জানিব পৰা মতে পূৰ্বেও এই ধৰণৰ ঘটনা কাজিৰঙাৰ একাংশ ৰিজৰ্টত সংঘটিত হৈছে । কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ ৰিজৰ্টে বিষয়টোক অৱহেলা কৰাকলৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক ।

বিহালীৰ জিনজিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ’লমাৰীৰ জি আৰ চি ফেক্টৰীৰ ৰেল সংযোগী পথত শনিবাৰে পুৱা ৬:৩০ মান বজাত এখন মালবাহী ৰে'লে মহটিয়াই নিয়ে এজন লোকক(Man died in train collision) । পুৱা গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা এজন লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো ৷ ৰে'লে মহতিয়াই যোৱা এই মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাছিল যদিও পিছত ঘটনাস্থলীত ৰে'লৱে পুলিচ উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰাৰ অন্তত চিনাক্ত কৰা হয় মৃতদেহটোৰ পৰিচয় । নিহত লোকজন বাঘমৰা গাঁৱৰ প্ৰয়াত লক্ষী হাজৰিকাৰ পুত্ৰ দুল হাজৰিকা বুলি জনালে আৰক্ষীয়ে।

ঈদ-উল-আজহা বা বকৰি ঈদক লৈ ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Muslims are preparing for Eid) । শিৱসাগৰৰ বজাৰত ঈদৰ লগত সংগতি ৰাখি ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে (Eid special market in Sivasagar)। অৱশ্যে পূৰ্বতকৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ নাই বজাৰত ।

পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণ কৰা ভগৱন্ত মানে এইবাৰ পুনৰ অপসাৰণ কৰে ৩ চৰকাৰী বিষয়াক ৷ দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰী মানে অপসাৰণ কৰে বিষয়াকেইগৰাকীক ।

ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল গাৰ্ডেন ট্ৰীতত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া সভা (Official meeting of BJP at Dibrugarh)। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ এই সাংগঠনিক সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে । এই সভাত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় ৰাজ্যসভাৰ সংসদ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (MP Pabitra Margherita at BJP official meeting)। সভাত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু ৰাইজক সেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে । সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সেৱা আৰু সংগঠন । আগন্তুক ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কেও এই সভাত আলোচনা কৰা হ'ব । আনহাতে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে কেনেকৈ বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলে আগন্তুক দিনত কাম কৰিব সেই বিষয়সমূহো আলোচনা কৰা হ'ব বুলি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উল্লেখ কৰে ৷