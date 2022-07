ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা ৭টা উপগোট/সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৫টা অসমীয়া মুছলিম উপগোট গৰিয়া, মৰিয়া, জলহা, দেশী আৰু চৈয়দক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায় হিচাপে চিহ্নিত কৰাত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে । ৰাজ্যৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক এই স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ৷

কৰ্ণাটকৰ বাণ্টৱালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন (Landslide in Karnataka)। কেৰালাৰ তিনিজন শ্ৰমিক নিহত । আন এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত । কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ।

চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলেও অপৰাধৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱা নাই । হায়দৰাবাদ চহৰৰ তিনিখন আৰক্ষী আয়ুক্তত দৈনিক ১০ টাতকৈ অধিক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা ঘটনাই এই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে (Indian Construction company Mail hacked by Cyber criminals)।

সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বৃহস্পতিবাৰে চাৰিজন পাকিস্তানী মাছমৰীয়াক আটক কৰে (BSF apprehended Pakistani fishermen at India-Pakistan border)। তদুপৰি গুজৰাটৰ কচ্ছৰ ওচৰত ভাৰত-পাকিস্তান সামুদ্ৰিক সীমান্তত ১০ খন পাকিস্তানী নাও জব্দ কৰা বুলি সদৰি কৰিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ।

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ তথা বানাক্ৰান্তক সহায় আগবঢ়াবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৩২৪.৪০ কোটি টকা মোকলাই দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বছৰটোৰ পুঁজিৰ দ্বিতীয়টো অংশ মুকলি কৰি দিয়ে (Center extends financial assistance to Assam)। টুইটযোগে এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে নিজামাবাদত বুধবাৰে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ তিনিজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Popular Front of India members arrested in Nizamabad)। তেওঁলোকৰ এজনে ২০১৭ চনত PFI ত যোগদান কৰিছিল আৰু আন দুজনে পৰৱৰ্তী সময়ত সংগঠনটোত যোগদান কৰিছিল । আটাইকেইজনকে আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ সংবাদমেল (India vs England T20 series 2022) । টি-২০ বিশ্বকাপৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হ'ব দলটো । প্ৰতিখন খেলত জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব ভাৰতীয় দলটোৱে ।

জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদান কৰা হয় তীখা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব (Jyotiraditya Scindia take charge of Steel Ministry) । সিন্ধিয়া বৰ্তমান অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বত আছে (Scindia is currently Civil Aviation Minister) ।

কমাৰগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Fire breakout at Kamargaon) ৷ চকুৰ পচাৰতে নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হয় ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা চাংঘৰ নামৰ এখন ধাবা ৷ গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কমাৰগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 10.30 বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো । হোটেলখনত থকা দুটা গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় (Fire was caused by cylinder explosion) ৷ ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও বাঁহ আৰু খেৰৰে নিৰ্মাণ কৰা ধাবাখনৰ সকলো সামগ্ৰী জ্বলি চাৰখাৰ হয় । অঞ্চলটোত হুৱা-দুৱা লগাত কমাৰগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷

ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে ৰন্ধন গেছ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য ৷ ৰন্ধন গেছ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰোধিতা কৰি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Protest against price hike) ৷