সমাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনকলৈ সাজু হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহ(Political parties are gearing up for upcoming Rajya Sabha elections) ৷ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ দলো ৷ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব নে নাই তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ৷

বাজেটত শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (Ranoj Pegu expresses satisfaction over budget set on education sector) । এই পুঁজি বিশেষকৈ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বুলি সদৰি কৰি তেওঁ কয় যে, প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিত বহু ব্যৱস্থাপনা ৰখা হৈছে ।

বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ ভৰ দৌল(Barpeta Satra Bhor Deul) ৷ সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অসুস্থতাৰ বাবে ডেকাসত্ৰীয়াই ফাকুগুৰি ছটিয়াই গোসাঁইক জনালে সেৱা ৷

বিহুৰ বতৰতে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi to visit Assam)। তেজপুৰৰ সমীপৰ বিহগুৰিত নিৰ্মাণ হৈ থকা কেঞ্চাৰ হাস্পতাল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বুধবাৰে অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উপস্থাপন কৰা অসম বাজেটে জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষাক স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিছে । বাজেটে বহন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু কেতবোৰ জনকল্যাণমুখী নীতি ।’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ৷

31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন (Rajya Sabha Election 2022)৷ বিজেপিয়ে দুখন খালী আসনৰ এখন ইউ পি পি এলক এৰি দিব কবুলি চলি আছে চৰ্চা ৷ ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা মুলতঃ এই বিষয়ত অনুষ্ঠিত হ’ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ক'ৰ কমিটিৰ এখন বৈঠক ৷

শতবৰ্ষ গৰকা উত্তৰ ৰঙিয়া ৰাজহুৱা দৌল মহোৎসৱত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙৰ উৎসৱ হোলী উদযাপন (Holi celebration in Rangia) কৰা হৈছে । দৌল মন্দিৰত সকলোৱে সেৱা জনাই ফাকুৱা খেলিলে মন্দিৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত প্ৰতিগৰাকীয়ে ৷ ইজনে-সিজনক ৰং সানি আনন্দত মতলীয়া হ’ল সকলো ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া পৰাজয়ৰ পাছতে দলৰ ভিতৰচ'ৰাত দেখা গৈছে অসন্তুষ্টি । ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে G-23 নেতাসকল বৈঠকত মিলিত হয় (Congress G23 leaders meeting)। নেতাসকলে সামূহিক নেতৃত্বৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে ইউক্ৰেইন ৷ যোৱা ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাছিয়াই কৰা আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা দেশখনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়াৱহ হৈ পৰিছে যে, এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱন কোনো পধ্যেই সুৰক্ষিত বুলিব নোৱাৰি ৷ পিছে অলৰ-অচল-অটল স্থিতিত এতিয়াও আছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ভলোডিমিৰ জেলেনস্কি (Zelensky giving tough fight to Russia ) ৷

17 মাৰ্চত মুক্তি পালে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ঋষি কাপুৰৰ অন্তিমখন চিনেমা শৰ্মাজী নমকিনৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ ছবিখনৰ শ্বুটিং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই কেঞ্চাৰৰ ওচৰত হাৰ মানি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লয় ঋষি কাপুৰে ৷ শৰ্মাজী নমকিন ছবিখনত কিমান হেঁপাহেৰে অভিনয় কৰিছিল ঋষি কাপুৰে সেই বিষয়ে ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিলে পত্নী নীতু কাপুৰে (Neetu Kapoor on Rishi Kapoor last film) ৷