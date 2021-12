কোন কোন ৰাজনৈতিক নেতা-পালিনেতা, শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়া আদিৰ থাকিব চৰকাৰী ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী অৰ্থাৎ PSO ? সেই সন্দৰ্ভত নতুন বছৰটোৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ’ব সিদ্ধান্ত (Cabinet to take important decision on PSO)৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰূপৰেখা ৷

তিতাবৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত বুধবাৰৰ দিনটোত ১২ জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি । বিদ্যালয়খনৰ 246 জনক ৰেপিদ এন্টিজেন টেষ্ট কৰাৰ পিছত 9 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু 3 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ দেহত কভিড-19ৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে ৷

নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতেই বন্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসালয় মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় (Mahendra Mohan Choudhury Hospital to shut down) ৷ চিকিৎসালয়খন উন্নীতকৰণ বাবে বন্ধ হোৱা সময়চোৱাত যাতে ৰোগীৰ সমস্যা নহয় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৷

পুনৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া ৷ এইবাৰ ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে দল ত্যাগ কৰাৰ চৰ্চা চলিছে (Rekibuddin Ahmed to quit Congress party)। বকোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ নামো চৰ্চাত আছে । অগপত যোগদান সম্ভাৱনা আছে দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ ।

বিশ্বৰ ১০০ খনতকৈও অধিক দেশত বৰ্তমান ক'ভিডৰ ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, অ'মিক্ৰণ অধিক সংক্ৰামক কিন্তু মাৰত্মক নহয়(Highly transmissible Omicron variant of COVID) । আনহাতে, ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণতকৈ অধিক মাৰাত্মক ।

বৰ্তমান বিশ্বজুৰি অব্যাহত আছে ক'ভিড-১৯ৰ ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ । ভয়াৱহ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰোছ অধানম ঘেব্ৰেয়েছাছে প্ৰকাশ কৰিছে যে, সামগ্ৰিকভাৱে ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণৰ বিপদাশংকা বৰ্তমান যথেষ্ট বেছি হৈ আছে(Tedros Adhanom Ghebreyesus on Omicroin infection)

বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত (DGP Bhaskar Jyoti Mahanta) ৷ বৰপেটা আৰক্ষীৰ সহযোগত বুধবাৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত প্ৰদান কৰা চিচিটিভি কেমেৰা চিষ্টেমটোৰ আনুষ্ঠানিক ভাৱে উদ্বোধন কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে (assam dgp bhaskar jyoti mahanta inaugurates cctv system) ৷

সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোৰণক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা মণিপুৰত । পূৱ ইম্ফলৰ তেলিপটীৰ এটা গেলামালৰ গুদামৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণটো (IED blast in Imphal East of Manipur)। অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বিস্ফোৰণত । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

ক্ৰমাৎ দেশত বৃদ্ধি হৈছে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত (Increases Omicron cases in Delhi) ৰ সংখ্যা ৷ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে 165 গৰাকী ব্যক্তি ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল’ এলাৰ্ট (Yellow alert sounded in Delhi) ৷

নৱবৰ্ষৰ বন্ধত একেলগে কিছু সময় কটাবলৈ মুম্বাইৰ পৰা ৰাওনা হ'ল বলীউড অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট(Ranbir-Alia off to new year vacation) ।