20 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Assam Assembly) ৷ চাৰিদিনৰ বাবে হ’ব এই অধিৱেশন ৷

উত্তৰ প্ৰদেশত সাধাৰণ টেক্সিৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা হোটেললৈ যাবলগীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta reached hotel by cab) । লগত আছিল পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা । নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কনভয়ৰ পৰিৱৰ্তে টেক্সিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হোটেললৈ যাবলগীয়া হোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ যোগী চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰী(Land grabbing allegation against CM family)ৰ অভিযোগে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ মুুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰি শুকুৰবাৰে ৰাজ্যপাললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷

শেহতীয়াকৈ কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক যতীন্দ্ৰ সিনহাৰ এটা উৎকোচ গ্ৰহণৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আটক কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীক ( Karimganj police officer arrested for taking bribe ) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

যোৰহাটত আছু নেতা অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ দেশ ৷ এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ও ভাইৰেল হৈছিল বিভিন্ন মাধ্যমত ৷ পিছে এতিয়া অনিমেশ হত্যাৰ ন্যায়ৰ দিশটোলৈ আহিছে ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

এইবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা (Rajiv Kumar Sharma reacts against Bhupen kumar Borah) ৷ বুধবাৰে আয়োজিত এক সংবাদমেলত ভূপেন বৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যকলৈ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই ৷

সক্ৰিয় ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিলে ভাৰতৰ মেট্ৰ' মেন ই শ্ৰীধৰণে (Metroman E Sreedharan quits from active politics)। অৱশ্যে সক্ৰিয় ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিলেও সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি নাথাকে শ্ৰীধৰণ । পৰাজয়ৰ পৰা বহু কথা শিকিলে শ্ৰীধৰণে ।

ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী । লক্ষ্ণৌত নিশাদ সমাজ জনসভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Amit Shah at Nishad Samaj Jan Sabha) । ইয়াৰোপৰি ২৩ টা সমবায় বেংকৰ শাখাও উদ্বোধন কৰিব । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণ বিজেপিৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

অস্থায়ীভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে মিছ ৱৰ্ল্ড ২০২১ ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা (Miss World 2021 grand finale temporarily postponed) । কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগী আৰু কৰ্মচাৰী ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আয়োজকে । পৰৱৰ্তী ৯০ দিনৰ ভিতৰত পুনৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব ।

আয়ান মুখাৰ্জীৰ বহু প্ৰতিক্ষিত ছবি ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ ৰ First Official Poster খন 15 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰা হয় (First Motion Poster of 'Brahmastra' released)৷ পূৰ্বতে কাহানিও নকৰা এক শক্তিশালী চৰিত্ৰৰে ৰণবীৰক দৰ্শকৰ মাজলৈ এৰি দিছে আয়ানে ৷ পোষ্টাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত বলীউডত এসময়ত গিজগিজাই থকা পিতৃ ঋষি কাপুৰক মনত পেলায় আৱেগিক হৈ পৰে 39 বছৰীয়া অভিনেতাজন ৷