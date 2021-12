আজি, 11 ডিচেম্বৰ ৷ আজিৰ দিনটোতে কা আন্দোলনত ভাগ ল’বলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল টীয়কৰ বনাই ৰবি গাঁৱৰ ৰাজেন বৰুৱাই ৷ কা আন্দোলনৰ প্ৰথম গৰাকী শ্বহীদ(First martyr of anti CAA movement) হিচাপে তেওঁক ঘোষণা কৰিছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৷ জানো আহক, কেনেদৰে শ্বহীদৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰি ৰ’ল বৰুৱাৰ নাম, কেনে আছে শ্বহীদ গৰাকীৰ পৰিয়াল ৷

নগাঁও, কাৰ্বি আংলং আৰু গোৱালপাৰা জিলাত খনিজ পদার্থ অন্বেষণৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেচন ক'ৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি(Assam govt signs MoU with MECL) স্বাক্ষৰ ।

শান্ত হোৱা নাই নাগা ভূমি ৷ আফস্পা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহয় কন্যাক জনতা (Kanyak tribe will take no rest till AFSPA is there) ৷ আফস্পা বাতিলৰ দাবীত নগালেণ্ডৰ টিজিতত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷

লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ (Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport)ত মহিলা বিমানযাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড 19 ৰ অৱস্থিতি ।

উত্তৰ পূৱ পৰিষদলৈ আৱন্টিত পুজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৱন্তন কৰা ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে ৷ পৰিণতিত স্থবিৰতাই দেখা দিছে উত্তৰ-পূৱ পৰিষদ(North Eastern Council)ৰ দ্বাৰা অসমত ৰূপায়িত হৈ থকা প্ৰায় ২৭ টা কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ কামত ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

অইল ইণ্ডিয়া আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ । শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই (BAYM protest at Amguri) । বাঘজান কাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্তক ক্ষতিপূৰণ আৰু ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানীৰ নিবিদা বাতিলৰ দাবী সংগঠনটোৰ ।

ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ ফলাফল (HS final year special exam result declared)। ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ১০০ শতাংশ । ফলাফলৰ তালিকাৰ অন্তিম স্থানত কামৰূপ মহানগৰ জিলা । মহানগৰৰ ১৩ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাত্ৰ এগৰাকী পৰাক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ ।

জামুগুৰিহাটৰ শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটাপ্ৰাপক শিল্পী ভবেন বৰাৰ দেহাৱসান(Artist Bhaben Bora Passes Away) ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন শিল্পীগৰাকীৰ ৷ ৯২ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ৷

ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীৰ ২০২১ চনৰ বেচৰ সমাৱৰ্তন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ (President Ramnath Kovind reached IMA in Dehradun)। ৩১৯ গৰাকী ভাৰতীয় কেডেটে পেৰেডৰ পাছতে ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰে । বিভিন্ন দেশৰ ৬৮ গৰাকী কেডেট এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

এবছৰৰো অধিক সময় দিল্লী সীমান্তত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে কৃষকসকল (farmers to return home)। বহু কৃষক ইতিমধ্যে গাঁৱলৈ ৰাওনা হৈছে । একাংশ কৃষক নেতাই সু-সজ্জিত ট্ৰেক্টৰত নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ ৰাওনা হ'ব । সীমান্তত ৫১ ফুট দৈৰ্ঘৰ ট্ৰলীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।