ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উঠা বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (CM Himanta on land grabbing allegations against his wife) ৷ এইবাৰ অভিযোগকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে প্ৰত্যাহ্বান ৷ জানো আহক কি ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

অসমত তিনিটা বছৰত অতি চিন্তনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে অসমত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন(Crude oil production depleted in assam) । অসমত ২০১৯-২০ বৰ্ষত উৎপাদন আছিল ৪.১ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন । কিন্তু ২০২০-২১ বৰ্ষত ই হ্ৰাস পাই হৈছেগৈ ৩.৯ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ।

ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বৃহৎ বিনিয়োগ সন্মিলন (Destination Tripura investment summit in Tripura)। সন্মিলনত ভাৰ্ছুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সফলতা আৰু সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ক’লে, ''পুলিচৰ ভয়ত নহয়, নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে হেলমেট পৰিধান কৰক(IPS Ananda Mishra urges people to wear helmet) ৷ হেলমেট পৰিধান নকৰিলে নিজৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হয় আৰু ৰাজপথত শৃংখলাবদ্ধ ভাৱে বাইক নচলালে আনৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰা হয় ৷

পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰাৰ পাছতে শ'লঠেকত পৰিছে অগপৰ নেতৃত্ব (AGP party worried about municipal elections)। ২০১৮ চনত বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতাত থকাৰ পাছতো অগপই পঞ্চায়ত নির্বাচনত অকলশৰীয়াকৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামি মুখথেকেচা খাবলগীয়া হৈছিল ।

শুকুৰবাৰে মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস (Swahid Divas observed in Morigaon) ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarma present in Morigaon Swahid Divas) ৷

দেশৰ প্ৰথম গৰাকী চিডিএছৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী চিডিএছ ? যোগ্য বিষয়াসকলৰ তালিকাৰ প্ৰথমতে আছে সেনা প্ৰধান জেনেৰেল নাৰাভানেৰ নাম (Gen Naravane frontrunner for next CDS)। অৱশ্যে বিশেষ সমিতিৰ পৰামৰ্শ আৰু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত হে গম পোৱা যাব ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ কোন হ'ব ?

বহু উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই এক হ’ল বিকী-কেটৰিণা ৷ বিয়াৰ পিছতেই চ’ছিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে দুখনমান বিশেষ ফটো (vickats wedding photo goes viral) ৷

বাহুবলীৰ পৰিচালক SS Rajamouli ৰ নৱনিৰ্মিত ছবি RRRৰ Official Trailer মুক্তিৰ পিছতেই চলচিত্ৰপ্ৰেমীকে ধৰি তেখেতৰ অনুৰাগীৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এক্সন ড্ৰামাৰে ভৰপুৰ এই ছবিখন মুক্তিলাভ কৰিব ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো সপ্তাহতে অৰ্থাৎ 7 জানুৱাৰীত ৷