মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগত এতিয়া উত্তাল হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ(Assam CM family in controversy for alleged involvement in land grabbing) ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া (Bhupen Bora Reacts on land grabbing controversy of CM family) ।

২০২২-২৩ ত পুনৰ নাবাৰ্ডৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ ৷ ঋণৰ পৰিমাণ পূৰ্বৰ বছৰসমূহতকৈ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি নাবাৰ্ডৰ ৷

সামৰিক বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (Armed Forces Special Power Act) প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী এতিয়া উত্থাপিত হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱ ভাৰতত ৷ এনে সময়তে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত নেছোই( North East Students Organisation ) প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

সিংঘু সীমান্তৰ প্ৰতিবাদস্থলী এৰি যোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকল (Protesting farmers set to leave Singhu protest site) । অৱশ্যে প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে শেষ সিদ্ধান্ত ল'ব সংযুক্ত কিষান মৰ্চাই ।

ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ (CDS) জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী চিডিএছ কোন হ'ব (Who will be the India's next CDS)? এইক্ষেত্ৰত সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নাৰাভানেক পৰৱৰ্তী চিডিএছ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক । কিয়নো নৌসেনা আৰু বায়ু সেনাৰ মুৰব্বীয়ে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ বিনিয়োগ সন্মিলন ()। 'ডেষ্টিনেশ্যন ত্ৰিপুৰা-বিনিয়োগ সন্মিলন ২০২১' শীৰ্ষক এই সন্মিলনৰ বাবে তৎপৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ।

ডিব্ৰুগড়ৰ AMCH ত বুধবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ এটি দল (Gaurab Gogoi visited AMCH) ৷ নাগালেণ্ডৰ ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুই যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ কঠোৰ ভাষাৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷

দৰঙৰ শ্যামটিলা জিলা পৰিষদৰ সদস্য(ZPC member from Darrang) হুমায়ুন কবিৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে উত্থাপিত কৰিছে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ ৷ এমাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল হুমায়ুন কবিৰ ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে (Gen Bipin Rawat passed away) ৷ তেওঁৰ লগতে পত্নী মধুলিকা ৰাৱাট আৰু আন 11 গৰাকী সেনা বিষয়াই এই দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷

বুধাবাৰে তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত হোৱা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে ১১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে (13 died in chopper crash at coonoor)। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ সকলৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।