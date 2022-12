বদৰুদ্দিন আজমলক সংখ্যালঘু এলেকাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ হুংকাৰ । এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া(Badaruddin Ajmal controversial comment) । দাখিল হৈছে এজাহাৰ । শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰাষ্ট্ৰবাদী মুছলিম পাচমাণ্ডা মহাজৰ ।

সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে শুকুৰবাৰে শিলচৰত হিন্দু পুৰুষ সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছিল অত্যন্ত প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মন্তব্য । আজমলৰ মন্তব্যৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন(Badaruddin Ajmal controversial comments on Hindu) ।

হিন্দু যুৱকৰ বিয়া সন্দৰ্ভত দিয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য কেৱল ৰাজ্যতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই (Badaruddin Ajmal communal comments) । এই বিতৰ্কিত মন্তব্যই জোকাৰি গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰও । এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ তীব্ৰ প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিহাৰৰ শক্তিশালী বিজেপি নেতা গিৰিৰাজ সিঙে (Union Minister Giriraj Singh) । গিৰিৰাজ সিঙে শনিবাৰে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলক এজন হিন্দু ব্যক্তিয়ে অবৈধ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ পলমকৈ বিবাহ কৰায় বুলি দিয়া বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে (AIUDF Chief Badruddin Ajmal) ।

AIUDF ৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে (AIUDF Chief Badaruddin Ajmal controversy) অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma) প্ৰমুখ্য কৰি হিন্দু সমাজখনক যি অশ্লীল বাক্যৰে উপলুঙাসূচক তথা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াই সমগ্ৰ জাতিটোকে অপমানিত কৰিছে তাক লৈ এতিয়া সকলো জাঙুৰ খাই উঠিছে ৷ শনিবাৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে টীয়কৰ কলিয়াপানী মণ্ডল বিজেপিৰ উপ-সভাপতি অভিজিত বৰুৱাই (BJP Leader Abhijit Baruah reaction) টীয়ক আৰক্ষী থানাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এক এজাহাৰ দাখিল কৰে (BJP Leader Abhijit Baruah FIR lodge at Teok) ৷

যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়া যাত্ৰা (Congress Bharat Jodo Yatra in Jorhat) । যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, ৰকিবুল হুছেইন ,বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া আদি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ ।

ৰঙিয়াত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (Indian Army Distribute plastic feet at Rangia)। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ২৯ নং পাঞ্জাব ৰেজিমেন্টৰ উদ্যোগত আৰু ভগৱান মহাবীৰ বিকলাংগ সহায়তা সমিতিৰ সহযোগত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ শনিবাৰে বিকলাংগ লোক আৰু খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা লোকসকলক প্লাষ্টিকৰ ভৰি, জোতা বিতৰণ কৰা হয় (Distribution of plastic feet and shoes)। জয়পুৰ ফুটৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা প্লাষ্টিকৰ ভৰি, জোতা সংযোজন কৰা হয় বিকলাংগ লোক আৰু খোজ কাঢ়িব নোৱৰা লোকসকলক (Indian Army Distribute plastic feet) ।

ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিংকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া(Dibrugarh University Ragging) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে কঠোৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ৷ ইফালে, ৰেগিংকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত কল্যাণ দত্তৰ আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰাই মন্তব্য -‘মই ৰেগিংকাণ্ডত জড়িত নাছিলো’(Kalyan Dutta DU) ৷ ৰেগিংকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই 6জনক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে(accused of DU ragging incident) ৷

মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে হিন্দু সমাজক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইনে (Press Conference of Raijar Dal at Guwahati)। তেওঁ কয় যে আজমলৰ বক্তব্য অমাৰ্জিত, অশোভনীয় । তেওঁ অসমৰ মৰ্যাদা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ম্লান কৰিছে বুলি মন্তব্য় ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ।

অসমৰ ৯০ দশকত সংঘটিত গুপ্তহত্যাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বলীউডৰ বোলছবি 'শ্বেড' এছাচিনছ' । সেই সময়ৰ এটা পৰিয়ালৰ জীয়া কাহিনীক উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস (Bollywood film made on backdrop of Assam)। পুনেৰ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা প্ৰাক্তন অধ্যাপক নীলাঞ্জন ৰীতা দত্তৰ কাহিনী তথা পৰিচালনাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন ৷ বলীউডৰ লগতে অসমৰ বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ছবিখনত ।

মীন বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নৈ সমূহত মাছৰ বংশবৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদ যোজনাৰ ( Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) অধীনত মাছৰ পোনা মেলি দিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ শনিবাৰে বৰপেটাৰ নখান্দা নৈত মাছৰ পোনা মেলি এই আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰে বৰপেটা জিলা মীন বিভাগে (Barpeta District Fishery Department) ৷