শেহতীয়াকৈ মাইক্ৰছফ্টে সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰে যে হেকাৰৰ কবলত পৰিছিল টাটা পাৱাৰত বন্ধ হোৱা ৱেব চাৰ্ভাৰ ( Hackers exploited discontinued web server)৷

লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক নেহৰু ময়দানৰ সন্মুখত থকা অসমৰ প্ৰথমটো লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় (Tribute to Lachit Borphukan at Tezpur) ।

ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বাৰেপতি আঙুলি উঠি অহাৰ পিছতো এতিয়াও গা ল’ৰা নাই চিকিৎসেৱাৰ নামত ৰোগীক ৰামঠগন দি অহা একাংশ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৷ জীৱন্ত সন্তানক মৃত বুলি তৎকালে প্ৰসূতিক গৰ্ভপাত কৰিবলৈ ভুল ৰিপোৰ্ট দাখিল কৰিলে ধিংস্থিত ভাৰত লেবৰটৰীয়ে (Dhing Bharat Laboratory fraud report to patient)৷

প্ৰদূষণৰ বাবে বহু লোক ছালৰ সৈতে জড়িত সমস্যাত ভোগে । প্ৰদূষণৰ বাবে ছিদ্ৰবোৰত মলি জমা হয় । ইয়াৰ বাবেই ছালখন শুকান আৰু নিৰ্জীৱ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে । এই ছালৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আপুনি প্ৰাকৃতিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ফেচ পেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । এই ফেচ পেকে ছালৰ পৰা টেন আঁতৰোৱাত আপোনাক সহায় কৰিব ।

অগ্নিপথ আঁচনি (Agnipath scheme) সন্দৰ্ভত এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মূৰব্বী অখিলেশ যাদৱে ৷ তেওঁ কয় যে, ‘‘যিজনে দেশৰ সেৱা কৰিব বিচাৰে তেওঁ কেতিয়াও অগ্নিবীৰ হ’ব নিবিচাৰিব” (One who wants to serve country will never become Agniveer said Akhilesh Yadav) ৷

কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লী আৰু আমগুৰিত বেঁকী নদীত বন বিভাগৰ আশীৰ্বাদতে চলিছে অবৈধ বালি খনন । কেইবাখনো ট্ৰেক্টৰৰে দিনে-নিশাই অবৈধ বালি খনন অব্যাহত ৰখাত ক্ষুব্ধ হৈছে খাৰবাল্লী আৰু আমগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজ । ইয়াৰ মাজতেই মোৱামাৰীত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে ট্ৰেক্টৰসহ বালি মাফিয়াক (Sand mafia with tractor Arrested at Kalgasia) ।

যদি আপুনি Excitel Broadband ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে বুজিব পাৰিব যে কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ আৰু কম মূল্যৰ প্লেন লৈ আহিছে । মাত্ৰ ৩০ টকাৰ বিনিময়ত কোম্পানীটোৱে গোটেই মাহটো অ’টিটি এপছৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে । জানক কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সুবিধা ৷

অসমত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ (Bharat Jodo Yatra in Assam) অংশৰূপে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নেতা-কৰ্মী আহি উপস্থিত হয় গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত (APCC president at Batadrava Than)। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামনি বৰা, নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা, ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ৰমেন বৰঠাকুৰকে আদি কৰি কেইবাগৰাকী দলীয় নেতা-কৰ্মীয়ে বটদ্ৰৱা থানত শৰাই আগবঢ়াই । পৰবৰ্তী সময়ত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ ৰাইডঙীয়াৰ পৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ধিং সমষ্টিটো কেইবাটাও কাৰ্য্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে ।

গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিৰ এটা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Golaghat rehabilitation centre incident)। নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পলায়ন ৮ জন আসক্ত যুৱকৰ । এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰি নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰে আসক্ত‌ যুৱককেইজনে । পুৰণা আমোলাপট্টিৰ ব্ৰেছ এণ্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোত মুঠ ২৫ জন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আছিল । কোঠাৰ ভেণ্টিলেশ্যন পাৰ হৈ পলায়ন কৰে নিচাসক্ত যুৱককেইজনে (Addicted youth escapes from rehabilitation centre)। পলাতক যুৱক কেইজন জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইতিমধ্যে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

কাৰ্তিকেশ্বৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তে ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰপাৰাৰ বালিয়া বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire incident in Odisha)। আতচবাজী বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায় ৪০ গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।