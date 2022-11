উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কংগ্ৰেছ সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিষয়ববীয়াক(North East Congress Coordination Committee) । আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দলৰ ভেঁটি সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কংগ্ৰেছ সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ ।

বজালীৰ গলিয়া টোল প্লাজাত অবৈধ কৰ সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে আপৰ প্ৰতিবাদ (Allegation against Golia toll plaza) । আপৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক টোল প্লাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ ।

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ISROয়ে আগন্তুক বৰ্ষৰ জুন মাহত ইয়াৰ চন্দ্ৰযান-৩ (চি-৩) অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মহাকাশ সংস্থাটোৰ আটাইতকৈ গধুৰ ৰকেটত ৩৬ টা যোগাযোগ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ইছৰোৰ মুৰব্বী ড০ এছ সোমনাথে এই কথা ব্যক্ত কৰে(ISRO will launch the Chandrayaan 3 mission in June 2023) ।

প্ৰকাশ পালে ৰাজ্যৰ তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল(Assam Direct Recruitment Grade 3 Result 2022) । sebaonline.orgত উপলব্ধ হৈছে ফলাফল । ১১ বজাৰ লগে লগে ছেবাই অনলাইযোগে ঘোষণা কৰে ১৩,৩০০ পদৰ বাবে হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ।

কাইলৈ ৰাস পূৰ্ণিমা ৷ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰেমত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে শেষ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীৰ ৰাইজ (Majuli Raas 2022) ৷ পূৰ্ণ গতিত চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি ৷

এটি 10 বছৰীয়া কিশোৰ । দেও দি উমলি সমনীয়াৰ সৈতে খেলি সোণোৱালী শৈশৱৰ আনন্দ উপভোগ কৰাৰ সময় শিশুটিৰ (10 years of adolescent life struggle) । শিশুটিৰ নাম হৈছে অৰণ্য পেগু । কিন্তু সাধাৰণ শিশুতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম এই শিশুটি ৷ পিছে কোন এই অৰণ্য ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

নিজ মাতৃ, ভগ্নীসহ পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকী লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি গাঁতত পুতি থৈছিল এজন কিশোৰে (Minor killed four people in Tripura)৷ শনিবাৰে নিশা আগৰতলাৰ ধলাই অঞ্চলৰ কমলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ৷

দেওবাৰে মঙলদৈত অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি পূজন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) ৷ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লক্ষ্য হৈছে দক্ষতা আৰু দক্ষতা-আধাৰিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰচাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে উদ্যমিতা বিকাশ কৰা ৷

দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে 5G সেৱা । ইতিমধ্যে ভাৰতৰ কেইবাখনো চহৰত আৰম্ভ হৈছে এই 5G সেৱা । 5G সেৱা পোৱাৰ বাবে কেৱল 5G ছিম ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ’ব । নিজৰ ফোনটোৱে 5G সেৱা ছাপ’ৰ্ট কৰিবনে নাই সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ । চাওক ভাৰতৰ বজাৰত এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ কম দামৰ ৬টা শ্ৰেষ্ঠ ৫জি ফোন ।

একোচা দীঘল আৰু সুস্থ চুলিৰ অধিকাৰী হ'ব কোন পুৰুষ-মহিলাই নিবিচাৰে কিন্তু বাঢ়ি অহা প্ৰদূষণ ধূলি-মাকতিৰ ফলত বৰ্তমান বহু পুৰুষ-মহিলাই চুলি সৰা, ড্ৰাইনেচ, ফ্ৰিজি হেয়াৰৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মূখীন হ'বলগীয়া হয় । এনে পৰিস্থিতিত পিঁয়াজৰ ৰস চুলিৰ বৃদ্ধি আৰু চুলিৰ ক্ষতি দূৰ কৰাৰ বাবেও এক উত্তম উপায় । জানো আহক পিঁয়াজৰ ৰসৰ সহায়ত আমি কিদৰে আমাৰ চুলিৰ সৈতে জড়িত সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰো ৷