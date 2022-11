হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান বাংগালুৰুত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অখিল গগৈ (Akhil Gogoi under treatment in Bengaluru) ৷ দাড়ি-চুলি কাটি বাংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হাস্পতালত অখিল গগৈক এইদৰেই সাজু কৰি তোলা হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ৷ শনিবাৰে বাংগালুৰুত হ’ব অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ (Akhil Gogoi undergoes heart surgery) ৷

পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ ৰেলীত গুলীচালনাৰ ঘটনা (Firing at Imran Khan container rally in Pakistan) । গুলীচালনাৰ ঘটনাত ইমৰাণ খানৰ ভৰিত গুলীলগা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Imran Khan injured in firing) ।

বদলিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচৰা অসমৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে সু-খবৰ (Application for individual transfer of teacher)। বুধবাৰে মৰাণৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে এতিয়াৰে পৰা শিক্ষকসকলে শিক্ষা বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিয়ম পালন কৰি একপক্ষীয়ভাৱে (নিজাববীয়াকৈ) বদলিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব (Education Minister Dr Ranoj Pegu)।

চেন্নাইত উদ্ধাৰ হোৱা চিনেৰিয়াছ প্ৰজাতিৰ শগুণটোক অৱশেষত ৰাজস্থানৰ জোধপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় (Cinereous Vulture Airlift)। সম্প্ৰতি যোধপুৰৰ মেকিয়া বায়োল'জিকেল পাৰ্কত ৰখা হৈছে শগুণটো । ছয় মাহ পূৰ্বে কন্যাকুমাৰীৰ সমীপৰ উদয়াগিৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল শগুণটো ।

লখিমপুৰত পুনৰ সোৱণশিৰিৰ বুকুত অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সময়ত সংঘটিত হয় এক নাও দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাটোত কথমপি ২২ জন যাত্রীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে (Boat accident in Lakhimpur) ।

টুইটাৰৰ প্ৰায় ৩,৮০০ কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰা হ'ব পাৰে (Elon Musk could remove Twitter employees)! ছাটাই হ'বলগীয়া কৰ্মচাৰীসকলক ৬০ দিনৰ দৰমহাও দিব পাৰে । টুইটাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিছে এলন মাস্কে ।

কয়াকুছি মহাবিদ্যালয়ত উত্তেজনা অব্যাহত আছে (Protest in Kayakuchi College)। তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ । ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন বাতিলৰ সিদ্ধান্তক লৈ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকলে ।

অহা ১ আৰু ৫ ডিচেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (Gujarat assembly election 2022)। ৮ ডিচেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ'ব । বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেলযোগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে ।

WhatsApp ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এক সুখবৰ । অৱশেষত Whats Appয়ে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৰোল আউট কৰিবলৈ গৈ আছে যাক বাবে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিল । হোৱাটছ এপৰ এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ নাম হৈছে Communities । হোৱাটছএপ কমিউনিটিজৰ বিশ্বব্যাপী ৰোলআউটৰ কথা ঘোষণা কৰে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে । ১০২৪ জনলৈকে গ্ৰুপত কৰিব পাৰিব যোগদান

বেতবাৰী শ্যামাপূজাত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ শিমলা আৰক্ষীৰ (Two killers arrested in Baksa) । ২৮ অক্টোবৰৰ নিশা শ্যামাপূজাত সুৰাপান কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট ৷ এই ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল এজন যুৱকৰ ।