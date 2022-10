টীয়ক এফ আৰ ইউৰ চিকিৎসক চালাহউদ্দিন আহমেদক শাস্তিমূলক বদলি । গুৱাহাটীৰ NRHMৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি আহমেদক(FRU dr Salahuddin Ahmed transferred on punitive basis) ৷

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বধীন চৰকাৰৰ দিনত অসমত ব্যাপক হাৰত চলিছে ছিণ্ডিকেটৰাজ (Coal syndicate in Assam) ৷ বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, কৌশিক ৰয়, ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু বলিন চেতিয়া আদিয়ে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ । আনহাতে আৱাহন থিয়েটাৰৰ বিতৰ্কিত নাটক ‘লভিতা’ৰ প্ৰদৰ্শনী বন্ধ কৰাৰ দাবী অখিল গগৈৰ ৷

উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো কাশ্মিৰা খাতুনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ স্বামী মহম্মদ শ্বেহবাজ আলিয়ে ডুমডুমা নদীৰ দলঙৰ পৰা তললৈ পেলাই অন্তঃসত্ত্বা পত্নী কাশ্মিৰা খাতুনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ(Murder case in Tinsukia) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বিৰোধী চিপিআইএমে (CPIM) ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দুয়োটা অনুষ্ঠানতে উপস্থিত নাথাকে । আজি আগৰতলাত চিপিআইএমে এই সিদ্ধান্তৰ কথা কয় । উল্লেখ্য, ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ বাবে আজি আগৰতলাত উপস্থিত হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু (President Droupadi Murmu Tripura visit) ৷

শেহতীয়াকৈ দিশা ভাকানীৰ ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ বাতৰি চক্ৰাকাৰে ঘূৰি আছে (Disha Vakani news) । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত তাৰক মেহতা কা উলটা চশমাৰ পৰিচালক হৰ্ষদ যোশীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে দিশা ভাকানীৰ ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাতৰিৰ আঁৰৰ সত্যতা (Disha Vakani health) ।

দীপাৱলীৰ সময়ত এইবাৰ চলিব ছিত্ৰাঙৰ তাণ্ডৱ (Sitrang to Hit Indian coast) ৷ পিছে, এই ছিত্ৰাং কি বাৰু ? কিয় ছিত্ৰাঙক লৈ চিন্তা বাঢ়িছে মানুহৰ ছিত্ৰাং ক’লৈ আহিব ? আপোনাৰ মনতো চাগৈ অলেখ প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে (What id Sitrang)৷

22 বছৰীয়া মাহছা আমিনীৰ (Mahsa Amini Iran) মৃত্যুৰ পিছত মহিলাসকলৰ বাবে অধিক স্বাধীনতাৰ আহ্বান জনাই ইৰাণত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাবলৈ চেক্ৰেড গেমছৰ অভিনেত্ৰী এলনাজ নৰৌজীয়ে অনলাইনত বিবস্ত্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ।

গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত বক্সিঙত স্বৰ্ণ জয় অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু অংকুশিতা বড়োৰ(National Games2022 Boxing final) ৷

মৰিয়নীত ৰে’লৰ খুন্দাত আহত তৃতীয়জনী বন্যহস্তীৰ মৃত্যু (Wild elephant injured after being hit by train) ৷ বন বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই হাতীজনীয়ে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ অভিযোগ ৷

বিৰোধীৰ অভিযোগকলৈ পুনৰ সৰৱ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । বিভিন্ন ঠাইত বিশাল সম্পত্তি থকাৰ পাছতো ভূপেন বৰাই হাউচিং বোৰ্ডৰ সাধাৰণ ঘৰটোৰ লোভো এৰি দিব নোৱাৰে । কাজিৰঙাত অখিল গগৈ বাহিনীয়ে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি লৈ ব্যৱসায় চলাই যোৱাৰ অভিযোগ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ(MP Pabitra Margherita) ৷