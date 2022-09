মমতাৰ ক্ষমতা: প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ কন্দুৱা গেছ, পানী কেননৰ প্ৰয়োগ পশ্চিম বংগ আৰক্ষীৰ

জেপিৰ নবান্ন অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈছে পশ্চিম বংগ ৷ এই পদযাত্ৰাৰ সময়তে শুভেন্দু অধিকাৰী (Suvendu Adhikari detained), লকেট চেটাৰ্জী, তাপশী মণ্ডোল, ৰাহুল সিনহা, দিবাঙ্কাৰ ঘাৰামী আৰু অন্যান্য কেইবাজনো বিজেপি নেতাক আটক কৰে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে (Several BJP leaders were detained)৷

অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ সদন ত্যাগ

দ্বিতীয় দিনাও উত্তাল হৈ পৰে সদন । সদনত প্রশ্নোত্তৰ কালত সময়ৰ অভাৱ আৰু সময়ৰ অভাৱত পৰিপূৰক প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পৰা বাৰন কৰাৰ অভিযোগ কংগ্রেছৰ । ফলত অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ সদন ত্যাগ কৰে কংগ্রেছৰ বিধায়কে(Congress leaves House unhappy with Speaker role)।



ভবেশ কলিতাৰ হুংকাৰে টলাব পৰা নাই জয়া কলিতাক

কোন সঁচা, কোন মিছা ! ভবেশ কলিতা নে জয়া কলিতা ? 2018 চনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাই (BJP President Bhabesh Kalita) তেওঁৰে সমষ্টিৰ জয়া কলিতা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত তিনি লাখ টকা বিচৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উশৃংখল কল্পজ্ঞানী মুখ্যমন্ত্ৰী : অখিল গগৈ

অসম বিধান সভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাও উত্তপ্ত হৈ পৰিল বিধানসভাৰ চৌহদ ৷ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰি ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে (MLA Akhil Gogoi criticized Assam CM in Assembly) ।



অৰুণাচলৰ চীন সীমান্তত তৰংগ যুদ্ধ !

কিবিথুত কোনো ভাৰতীয় ফোন আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগ নাই (no Indian internet connectivity in Kibithu china border), প্ৰায় চাৰিটা চীনা টেলিকম নেটৱৰ্কে (Chinese telecom networks) চীনা সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ থকাৰ বাবে 11 জানুৱাৰী, 2021 তাৰিখে নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জত (New York Stock Exchange) ব্যৱসায়ৰ পৰা তালিকাভুক্ত কৰা কোম্পানী চাইনা ইউনিকমকে (China Unicom) ধৰি 5 জিৰ উপলব্ধতা দেখুৱায় ।

Bezos first rocket: উৎক্ষেপণৰ সময়তে বিফল বেজ’ছৰ প্ৰথমখন ৰকেট

সোমবাৰে উদ্যোগপতি জেফ বেজ’ছৰ কোম্পানী ব্লু অৰিজিনে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটটো বিফল হয়(Bezos first rocket) । এই ৰকেটৰ জৰিয়তে কোনো মহাকাশচাৰীক অন্তৰীক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল কেৱল বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ বাবেহে এই ৰকেট প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

পঞ্জাবত আপ চৰকাৰ ভংগৰ বাবে বিজেপিৰ অপাৰেচন লোটাছ !

আপ চৰকাৰ ভংগ কৰিবৰ বাবে বিজেপিৰ দ্বাৰা ১০ জন বিধায়কৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে । চৰকাৰখন ভংগ কৰিবলৈ ১৩৭৫ কোটি টকা আগবঢ়োৱা হৈছে (1375 crores offered to AAP MLAs by BJP) ।



২০ ছেপ্টেম্বৰত চিকিৎসাৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাব লালু

পাছপোৰ্ট মুকলি কৰি দিবলৈ আদালতত আবেদন লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ (Lalu Yadav field petition in CBI court)। বৃক্ক সংৰোপণৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাব বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । তেওঁৰ দুয়োটা বৃক্কই ৭৫ শতাংশতকৈও অধিক বিকল হৈছে ।



লখিমপুৰত ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু হত্যাকাণ্ড

লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ হত্যা তথা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা (mysterious murders and deaths in Lakhimpur) । এই হত্যা তথা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।



দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ চকীদাৰ লম্বোধৰ গগৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ চকীদাৰ লম্বোধৰ গগৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে (Body rescued at Duliajan)৷ মঙলবাৰে দুলীয়াজানৰ গুটিবাৰী চাহ বাগিচাত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত চকীদাৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় (Chowkidar of Duliajan College died)৷