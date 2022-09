পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৪৫ মিনিটজোৰা সোধাপোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হ’ল 4 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ৷ ভিক্টৰ দাসৰ টুইটৰ সন্দৰ্ভত তুলিকা কাকতি, কন্দৰ্প ডেকা, ৰাহুল কলিতা আৰু মনিকা ভৰালীক সোধ-পোছৰ বাবে মাতিছিল আৰক্ষীয়ে (Four students were released after 45 minutes of questioning)৷

ফ্লাশিং মেডোজত(Flushing Meadows) প্ৰথমটো খিতাপ অৰ্জন কৰিলে বিশ্বৰ এক নম্বৰ ইগা চুয়াটেকে । তেওঁ টিউনিছিয়াৰ অন্স জাবেউৰৰ বিৰুদ্ধে ৬-২ ৭-৬(৫)ত জয়লাভ কৰি ইউ এছ অ’পেনৰ(US Open tournament) প্ৰথমটো খিতাপ অৰ্জন কৰে ।

ভিক্টৰ দাসৰ ঘটনাক জেমছ বণ্ডৰ চিনেমা আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma on Victor Das)৷ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ লেন-দেনৰ অভিযোগৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰি 8 লাখ ল’ৰা-ছোৱালীৰ মূৰ নকৰিবলৈও সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী সিন্দে আৰু শিৱ সেনাৰ মাজৰ সংঘাতে চৰম ৰূপ লৈছে (Dispute between Shiv Sena and Shinde group)। গণেশ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত দুয়ো পক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ । শিৱসেনাই অভিযোগ কৰা মতে সংঘৰ্ষৰ সময়ত বিদ্ৰোহী বিধায়ক সদা সাৰাৱাংকৰে গুলীচালনা কৰিছে । শিৱসেনাৰ পক্ষৰ মহেশ সাৱন্তকে ধৰি ৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

দেওবাৰে ‘ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ’ ছবিখনৰ প্ৰযোজক অয়ন মুকেৰ্জীয়ে কয় যে, বিশ্বব্যাপী বক্স অফিচ কালেকশ্যনত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰই (Brahmastra box office collection Day 2) প্ৰথম দুদিনতে ১৫০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ।

বাৰামুলাৰ এক ৰেলীত অংশ লৈ নতুন দল গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা গুলাম নবী আজাদে (Ghulam Nabi Azad to announce new party)। অনুচ্ছেদ ৩৭০ পুনৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিয়ে আজাদে । জন্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাইজে দলৰ নাম আৰু দলীয় পতাকা নিৰ্ধাৰণ কৰিব । জন্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাইজে দলৰ নাম আৰু দলীয় পতাকা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব ।

পুনৰ চৰ্চাত আহিছে আন এক ধৰ্ষণৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ দুষ্ট মনোবৃত্তিৰ লোকৰ কামনাৰ বলি হ’ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী নাবালিকা (Gang Rape in UP) ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে ৷ ইফালে ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 5 অভিযুক্তক (5 arrested in Lakhimpur Kheri gang rape) ৷

আমেৰিকাৰ 9/11 আক্ৰমণৰ কথা হয়টো কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে (World Trade Center Attack)। সেই দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি আজিও ভাবুক হৈ পৰে ভাৰতীয়মূলৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী । সেই সময়ত মিয়ামিত কৰ্মৰত বিজ্ঞানী শংকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত বৰ্ণনা কৰিলে ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ কথা । সেই সময়ত তেওঁ কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল ?

ৰাজ্য়ত পুনৰ সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনা (Attack on journalist in Assam)। বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱাৰ সময়তেই গুৱাহাটীত সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ । এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত গুৱাহাটী মহানগৰীত সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতিবাদ । ক'লা বেজ পৰিধান কৰি পূব গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সন্মুখত সংবাদিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

শংকৰাচাৰ্য স্বামী স্বৰূপানন্দ সৰস্বতীৰ দেহাৱসান(shankaracharya swaroopanand saraswati died due to prolonged illness)