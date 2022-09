জন্ম হ’ল জাতীয় দল, অসম। দলটোৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লোৱা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয় যে জাতীয় দল, অসমে আজিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত ৰাইজে বিচৰা ধৰণৰ এক শক্তিশালী প্রগতিশীল আঞ্চলিক দলৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব ।

নলবাৰীৰ ১৮ নং বালিতাৰা গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation at Panchayat in nalbari) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত স্থানীয় মহিলাই ঘেৰাও কৰিলে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় (Corruption in PMAY scheme) ৷ ক্ষুব্ধ মহিলাই লণ্ড ভণ্ড কৰিলে কাৰ্যালয়টোৰ আচবাব ।

কৰম পূজাত ছুটী ল'লে উক্ত ছুটীৰ সলনি আন এদিন অতিৰিক্তভাৱে বাগিচাত কাম কৰিব লাগিব চাহ শ্ৰমিকসকলে । ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ হয় বাগিচাই বাগিচাই শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ (Tea workers protest against Assam Govt) । ইফালে চাহ শ্ৰমিকৰ ভোটেৰে শাসনৰ গাদী দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী নীতিক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা এতোৱা মুণ্ডাই (Atowa Munda criticized BJP Govt) ।

মেলেকাধিং স্থিত মৌলানা ট্ৰেভেলছ নামৰ এখন দোকানত চাপৰমুখ ৰেলৱে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ ভুৱা নাম ঠিকনাত ৰেলৰ টিকট বুক কৰি সেই টিকট বিক্ৰীৰ কৰিছিল অন্য লোকক ৷

বুধবাৰে ৰাজ্যত হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক প্ৰদান কৰা হয় আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা (Anundaram Barooah Cash Award) ৷ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীতো ৫১২ গৰাকী মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল (Ashok Singhal attends Anundoram Borooah Award ceremony) ৷

ইউক্ৰেইনত পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (Indian Ambassador on nuclear facilities in Ukraine)। কেন্দ্ৰসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে ভাৰতে । UNSC বৈঠকত এই মন্তব্য ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত ৰুচিৰা কম্বোজৰ ।

ত্ৰিপুৰাত নিবনুৱা সমস্যাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Unemployment problem in Tripura)। এই সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ । গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চিপিআই(এম)ৰ নেতা মানিক সৰকাৰৰ ।

শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেংকিং তথ্য বিদেশী হেকাৰৰ আক্ৰমণত (banking data attacked by foreign hackers) । যদিও বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অভিযন্তাসকলে ছিষ্টেমৰ পৰা তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে, তেওঁলোকে বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ সফলতা অৰ্জনত ব্যৰ্থ হৈছে (cyber attack at Dr KN Modi University UP) ।

দৰং জিলাৰ পাথৰিঘাট চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাট মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ জালত পৰিল খোচখোৰ মণ্ডল ৷

বুধবাৰে তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Goreswar) ৷ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় এজন ৷ ইতিমধ্যে আহতজনক গোৰেশ্বৰ ৩০ খন বিচনাযুক্ত গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (One injured in road accident) ৷