ঝাৰখণ্ডৰ ধনবাদ জিলাত সংঘটিত হৈছে লাইভ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ৷ মঙলবাৰে এটা বিত্তীয় কোম্পানীত ডকাইতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আহিছিল এটা ডকাইতৰ দল(robbery in finance company)৷ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰত ডকাইতৰ দলটো প্ৰৱেশ কৰি অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ দেখুৱাই কৰ্মচাৰীসকলক ভয় ভাবুকি দি থকাৰ কথা কোনো লোকে স্থানীয় আৰক্ষীত অৱগত কৰে ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ধনবাদ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডকাইতৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰোতেই দুয়োপক্ষৰ মাজত তুমুল গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে ডকাইতৰ দলটো পলাই সাৰে যদিও এটা ডকাইতক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হয়(Dhanbad Police Encounter)৷ ডকাইতটোক আৰক্ষীয়ে হাত ভৰি বান্ধি ৰাজপথৰ মাজতে গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷ এই লাইভ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা বন্দী হয় কেমেৰাত৷ ৷ সম্প্ৰতি এই ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তোলি CBI তদন্ত দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । আজি CBI ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰদান কৰে স্মাৰক পত্ৰ (Memorandum submitted by APCC to CBI office against Assam CM)।

কৰম পৰ্ব ঝাৰখণ্ডৰ তথা চাহ জনজাতীয় লোকসকলৰ অন্যতম প্ৰধান উৎসৱ আৰু ই যথেষ্ট জনপ্ৰিয় । ভাদ মাহৰ শুক্লা পক্ষৰ একাদশীৰ দিনা সম্পূৰ্ণ উৎসাহ-মালহেৰে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । এই উৎসৱক প্ৰেমৰ প্ৰতীক বুলিও কোৱা হয় (Karam festival symbol of love)।

শিক্ষক দিৱস দিনাই শিক্ষক সমাজক লজ্জিত কৰি ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অধ্যক্ষ পৰিল বিশ্বনাথ আৰক্ষী জালত (Bishwanath Police arrested accused school principal) ৷ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অভিযুক্ত শিক্ষক প্ৰদীপ চাংমা ওৰফে প্ৰাণজিৎ চাংমা ।

টেছলা আৰু স্পেচএক্সৰ চিইঅ’ এলন মাস্কে (Tesla CEO Elon Musk) মঙলবাৰে পুনৰ টুইটাৰত যোগদান কৰি কয় যে, তেওঁৰ টুইটত দিয়া ৯০ শতাংশ মন্তব্য বা টুইট প্ৰকৃততে বট বা স্পেমৰ উত্তৰ(Changpeng Zhao, founder, CEO Binance) ।

ওনাম উপলক্ষে 6 ছেপ্তেম্বৰৰ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈ ভক্তৰ বাবে খোলা হ’ব সবৰীমালা শ্ৰীধৰ্ম শাস্ত মন্দিৰ (Sabarimala Sreedharma Shastha Temple)৷ ২০২২ চনৰ ৩০ আগষ্টৰ পৰা ২০২২ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে এই উৎসৱ ৷

মঙলবাৰে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ উপস্থিতিত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত চুক্তি বিনিময় হয় (Agreements Exchange between India and Bangladesh) ।

উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে মাদ্ৰাছাসমূহৰ জৰীপ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত দিল্লীত জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ আৰু মাদ্ৰাছাৰ বিষয়াসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (Meeting regarding the survey in madrasas) । এই বৈঠকত তিনিটা বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

কলকাতাৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বন্দৰত(Syama Prasad Mukerjee Port)উপস্থিত এমভি মিনাৰেল য়াংফান নামৰ জাহাজখন । এইখন জাহাজে বন্দৰটোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ১,৭০,০০০ টন ওজনৰ কয়লা । ইয়াৰ লগে লগে কয়লা কঢ়িয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰচনা হৈছে ইতিহাস ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে জেহাদীৰ ঘাটি হিচাবে বিবেচিত মাদ্ৰাছা ধ্বংস কাৰ্য (Madrasa demolition in Assam)৷ এনে সময়তে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ কাষ চাপিল কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেক ৷ সাংসদ খালেকৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়কে সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষক ৷