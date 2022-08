ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামানাই 26 আগষ্টত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব ৷ ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামানাই দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিতৰ নাম মনোনীত কৰিছে(Justice UU Lalit in line to become next CJI) ৷ 27 আগষ্টত উদয় উমেশ ললিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব ৷

অসম সচিবালয়ৰ পৰা বিলুপ্ত হ’ব কাগজৰ ফাইল ৷ সকলো কাম-কাজ ডিজিটেল মাধ্যমত কৰা হ’ব । সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থকাটোও কৰা হৈছে বাধ্যতামূলক ৷

মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হ’ল উশ্বু খেলুৱৈ মাইনা চুতীয়া ওৰফে প্ৰণীতাৰ (Wushu player Pronita Chutia)৷ শিৱসাগৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে জামিন ৷

শতবৰ্ষ গৰকা গ্লেমাৰাছ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ক্ৰিকেট । উল্লেখ্য, ইয়াৰ পূৰ্বে ক্ৰিকেটক কেৱল এবাৰহে 1900 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল (Cricket featured once at 1900 Paris Olympic Games) । উক্ত অলিম্পিক ক্ৰিকেটত কেৱল গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আয়োজক ফ্ৰান্সহে অংশগ্ৰহণকাৰী আছিল ।

২০ বছৰত ৰাজ্যত অসমীয়াভাষী লোকৰ সংখ্যা ৯.৪৩ শতাংশলৈ হ্ৰাস (Assamese speaking population decreases in Assam) । হ্ৰাস পাইছে বড়ো ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যাও । দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো বৃদ্ধি পাইছে জনসংখ্যা । জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ অনুপাতে হিন্দীভাষী, বাংলাভাষী লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে অসমীয়াভাষী লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে হ্ৰাসহে হৈছে ।

নৃত্য পটিয়সী গৰিমা হাজৰিকা আৰু নাই । বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় এক বজাত গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীৰ নিজা বাসভৱনত বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় নৃত্য পটিয়সী গৰিমা হাজৰিকা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল ৮৩ বছৰ (Garima Hazarika Passes Away)৷

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো উদযাপন কৰিছে লোক কল্যাণ দিৱস(Lok Kalyan Divas observed at Majuli) । লোক কল্যাণ দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদান কৰা হয় লোকসেৱা পুৰস্কাৰ । ইফালে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অতুল বৰা ।

মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাক লৈ দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । গুৱাহাটীত APCCৰ উদ্যোগত ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Congress protest in Guwahati)। প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।

ৰাজ্যজুৰি উদযাপন লোক কল্যাণ দিৱস (Lok Kalyan Day celebration in Assam)। শিৱসাগৰৰ যুৱ দৌলত আয়োজিত দিৱসত অসম লোক সেৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান । জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি থাওৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোঁহাই উপস্থিত কাৰ্যসূচীত ।

অসমত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ (Tea worker protest at Charaideo)। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ ।