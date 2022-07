বৰপেটাত 7 টাকৈ জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ(7 Jihadi arrested in Barpeta) পাছতেই আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা জেহাদীৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত এটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ জেহাদীৰ লিংকমেনটো মৈৰাবাৰীৰ নিকটৱৰ্তী চহৰীয়া গাঁৱৰ জমিউল হুদা নামৰ মাদ্ৰাছাখনৰ প্ৰধান মুফতি মুস্তাফা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷

বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ 7 টাকৈ জেহাদী (7 Jihadi arrested in Barpeta) ৷ জেহাদীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ৷ বিজেপিয়ে ৭ বছৰ শাসন চলোৱাৰ পিচতো জেহাদীৰ ঘাটি কিয় চলি আছে বুলি প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ ৷

‘‘বিৰোধী দলৰ লোকসকলক শিক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰিত কৰিব নোৱাৰাটো প্ৰধান সমস্যা আৰু বৰ্তমানৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ (Family centered politics) বাবে বিৰোধীয়ে সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ।’’ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ।

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আটক দুগৰাকী মহিলা ৷ আটকাধীন দুয়োগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে শিশু চুৰিৰ অভিযোগ । GMCHৰ পৰা মহিলা দুগৰাকীয়ে শিশু চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ । GMCHৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুয়োগৰাকী মহিলাক(Two women arrested from GMCH for child lifting) ।

অসমত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলি থকা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Assam CM statement on Jihadi activities in Assam)। অসমত বাংলাদেশৰ পৰা জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে । এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে অনুসন্ধান কৰি আছে ।

মালালা আৰু মুৰ্মুৱে দুয়োটা জনজাতিৰ বিভিন্ন আখ্যানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে (President Droupadi Murmu and Nobel Laureate Malala Yousafzai)। এটা পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ মুকলি, আনটো তেওঁলোকৰ পথত কঠোৰ আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক । মালালাই এক নিষ্ঠুৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক জনজাতীয় সমাজৰ বিশেষত্ব প্ৰদৰ্শন কৰে, যিখন সমাজ যিকোনো গঠনমূলক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধী । আনহাতে, মুৰ্মু হৈছে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ এক মহান দৃষ্টান্ত ।

সমাগত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় দেশভক্তি দিৱস (For the second time celebrate deshbhakti divas in state) ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত আৰম্ভ হৈছে কমনৱেল্থ গেমছ ২০২২ (Commonwealth Games 2022) ৷এইবৰ্ষৰ কমৱেল্থত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ 7 গৰাকী খেলুৱৈয়ে(7 athletes in Commonwealth Games) ৷